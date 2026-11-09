Енергетика як інфраструктура майбутнього: як Codex Energy розвиває новий Енергопарк у Чернівцях

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 листопада 2026, 11:10

Енергетика як інфраструктура майбутнього: як Codex Energy розвиває новий Енергопарк у Чернівцях

Стабільне електропостачання — одна з ключових умов безперервної роботи бізнесу. Пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, ризики перебоїв і невизначеність щодо доступності електроенергії спонукають підприємства шукати нові підходи до енергозабезпечення. За таких умов розвиток альтернативної енергетики набуває особливого значення, адже створення додаткових генеруючих потужностей допомагає зміцнювати енергетичну стійкість країни.

Додати як бажане джерело в Google

На цьому тлі в Україні з’являється дедалі більше проєктів, що використовують потенціал відновлюваних джерел енергії. Водночас сучасна енергетика потребує не лише нових потужностей для виробництва електроенергії, а й рішень, які дають змогу ефективно нею управляти. Зокрема, сонячна генерація залежить від часу доби та погодних умов: найбільше електроенергії станції зазвичай виробляють у світлу частину дня, тоді як уранці та ввечері обсяги генерації можуть бути нижчими.

Одним із рішень цього виклику є установки зберігання енергії (УЗЕ). Вони дають змогу накопичувати електроенергію та використовувати її пізніше — залежно від потреб споживання й ринкової ситуації. Поєднання сонячної генерації з накопичувачами відкриває ширші можливості для управління енергетичними потоками та створює основу для гнучкішої роботи енергетичних об'єктів.

Саме за таким принципом розвивається Енергопарк Codex Energy у Чернівцях. Проєкт поєднує сонячну електростанцію встановленою потужністю 6,8 МВт із системою накопичення електроенергії ємністю 15 МВт год. Така конфігурація об'єднує виробництво електроенергії з можливістю її зберігання, що відповідає сучасному підходу до побудови більш гнучкої та адаптивної енергетичної інфраструктури.

Особливістю Чернівецького Енергопарку є орієнтація сонячних панелей за схемою East-West — на схід і захід. На відміну від традиційного розташування панелей із переважною орієнтацією на південь, така конфігурація дає змогу змістити частину генерації на ранкові та післяобідні години. Це допомагає сформувати рівномірний профіль виробництва електроенергії протягом дня. У поєднанні із системою накопичення таке рішення розширює можливості управління виробленою енергією та її використання відповідно до ринкових умов.

Для Codex Energy цей проєкт є наступним кроком у розвитку напряму енергетичного девелопменту. Першим проєктом компанії став Енергопарк Болград в Одеській області. Новий об'єкт у Чернівцях продовжує розвиток портфеля енергетичних активів, у якому поєднуються відновлювана генерація та технології накопичення електроенергії. Такий підхід відображає прагнення створювати не просто окремі генеруючі об'єкти, а комплексні енергетичні рішення, спроєктовані з урахуванням сучасних потреб ринку.

Розвиток енергопарку в Чернівцях вписується в ширшу трансформацію українського енергетичного сектору. Енергетична інфраструктура поступово розвивається в напрямі, де важливими стають не лише обсяги виробництва, а й можливість накопичувати електроенергію, гнучко керувати її використанням та адаптуватися до змін попиту. У цьому процесі приватні енергетичні проєкти відіграють важливу роль, сприяючи появі нових потужностей і технологічних рішень.

Енергопарк Codex Energy у Чернівцях — приклад того, як поєднання сонячної генерації та накопичення може стати основою сучасного енергетичного активу. У міру трансформації ринку конкурентною перевагою ставатимуть комплексні рішення, здатні враховувати мінливість виробництва, потреби споживачів і ринкові умови. Саме такі проєкти формують підґрунтя для розвитку більш гнучкої та стійкої енергетичної системи України.

Додати як бажане джерело в Google
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами