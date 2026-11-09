Енергетика як інфраструктура майбутнього: як Codex Energy розвиває новий Енергопарк у Чернівцях

Стабільне електропостачання — одна з ключових умов безперервної роботи бізнесу. Пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, ризики перебоїв і невизначеність щодо доступності електроенергії спонукають підприємства шукати нові підходи до енергозабезпечення. За таких умов розвиток альтернативної енергетики набуває особливого значення, адже створення додаткових генеруючих потужностей допомагає зміцнювати енергетичну стійкість країни.

На цьому тлі в Україні з’являється дедалі більше проєктів, що використовують потенціал відновлюваних джерел енергії. Водночас сучасна енергетика потребує не лише нових потужностей для виробництва електроенергії, а й рішень, які дають змогу ефективно нею управляти. Зокрема, сонячна генерація залежить від часу доби та погодних умов: найбільше електроенергії станції зазвичай виробляють у світлу частину дня, тоді як уранці та ввечері обсяги генерації можуть бути нижчими.

Одним із рішень цього виклику є установки зберігання енергії (УЗЕ). Вони дають змогу накопичувати електроенергію та використовувати її пізніше — залежно від потреб споживання й ринкової ситуації. Поєднання сонячної генерації з накопичувачами відкриває ширші можливості для управління енергетичними потоками та створює основу для гнучкішої роботи енергетичних об'єктів.

Саме за таким принципом розвивається Енергопарк Codex Energy у Чернівцях. Проєкт поєднує сонячну електростанцію встановленою потужністю 6,8 МВт із системою накопичення електроенергії ємністю 15 МВт год. Така конфігурація об'єднує виробництво електроенергії з можливістю її зберігання, що відповідає сучасному підходу до побудови більш гнучкої та адаптивної енергетичної інфраструктури.

Особливістю Чернівецького Енергопарку є орієнтація сонячних панелей за схемою East-West — на схід і захід. На відміну від традиційного розташування панелей із переважною орієнтацією на південь, така конфігурація дає змогу змістити частину генерації на ранкові та післяобідні години. Це допомагає сформувати рівномірний профіль виробництва електроенергії протягом дня. У поєднанні із системою накопичення таке рішення розширює можливості управління виробленою енергією та її використання відповідно до ринкових умов.

Для Codex Energy цей проєкт є наступним кроком у розвитку напряму енергетичного девелопменту. Першим проєктом компанії став Енергопарк Болград в Одеській області. Новий об'єкт у Чернівцях продовжує розвиток портфеля енергетичних активів, у якому поєднуються відновлювана генерація та технології накопичення електроенергії. Такий підхід відображає прагнення створювати не просто окремі генеруючі об'єкти, а комплексні енергетичні рішення, спроєктовані з урахуванням сучасних потреб ринку.

Розвиток енергопарку в Чернівцях вписується в ширшу трансформацію українського енергетичного сектору. Енергетична інфраструктура поступово розвивається в напрямі, де важливими стають не лише обсяги виробництва, а й можливість накопичувати електроенергію, гнучко керувати її використанням та адаптуватися до змін попиту. У цьому процесі приватні енергетичні проєкти відіграють важливу роль, сприяючи появі нових потужностей і технологічних рішень.

Енергопарк Codex Energy у Чернівцях — приклад того, як поєднання сонячної генерації та накопичення може стати основою сучасного енергетичного активу. У міру трансформації ринку конкурентною перевагою ставатимуть комплексні рішення, здатні враховувати мінливість виробництва, потреби споживачів і ринкові умови. Саме такі проєкти формують підґрунтя для розвитку більш гнучкої та стійкої енергетичної системи України.