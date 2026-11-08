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8 листопада 2026, 17:10

Прострочені водійські права: кому в Україні дозволили керувати авто без заміни документа

В Україні під час воєнного стану водії можуть керувати автомобілем із простроченим посвідченням, але лише за певних умов. Виняток стосується виключно першого посвідчення водія, виданого терміном на два роки. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

В Україні під час воєнного стану водії можуть керувати автомобілем із простроченим посвідченням, але лише за певних умов.
В Україні під час воєнного стану водії можуть керувати автомобілем із простроченим посвідченням
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Кому дозволено їздити з простроченими правами

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 184 від 3 березня 2022 року, водії можуть продовжувати користуватися першим посвідченням водія, навіть якщо термін його дії закінчився.

Таке послаблення діятиме протягом усього воєнного стану та ще одного року після його припинення або скасування.

Водночас у МВС наголошують: ця норма не поширюється на всі прострочені водійські документи. Йдеться виключно про посвідчення, які громадяни отримали вперше на два роки.

Попри тимчасовий дозвіл керувати транспортом, такі документи вважаються нечинними та підлягають обміну.

Як замінити прострочене посвідчення

Обміняти водійське посвідчення можна онлайн через застосунок «Дія» або Кабінет водія, якщо документ відображається в електронній системі.

Також можна звернутися до будь-якого сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.

Для обміну необхідні посвідчення водія, паспорт або ID-картка з відповідними даними про місце проживання та ідентифікаційний код.

Коли доведеться повторно складати іспити

Якщо протягом двох років користування першим посвідченням водій вчинив три або більше порушень правил дорожнього руху, обмін документа можливий лише після успішного складання теоретичного та практичного іспитів.

Нове посвідчення видається терміном на 5 або 15 років.

Орієнтовна вартість послуги становить 650 грн без урахування банківської комісії.

Перед відвідуванням сервісного центру МВС необхідно зареєструватися через систему «Е-запис» або термінал самообслуговування у центрі.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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