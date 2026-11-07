Що відбувається з біткоїном і чи загрожує крипторинку нова хвиля падіння? Висока інфляція, жорстка політика центральних банків та скорочення глобальної ліквідності створюють дедалі складніші умови для ризикових активів.
7 листопада 2026, 10:59
Кінець зростання біткоїна? Прогноз та ризики для крипторинку (відео)
Водночас ринкові індикатори сигналізують про можливу зміну тренду, а сезонність додає нових приводів для занепокоєння.
- Чи зможе біткоїн відновити зростання?
- Які сигнали вказуватимуть на початок ведмежого ринку?
- І наскільки глибокою може бути корекція BTC найближчими місяцями?
Детальний аналіз та прогноз експерта — у новому випуску.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі