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7 листопада 2026, 10:27

Після затримки виплат на 18 млрд грн Мінфін відновив відшкодування ПДВ: скільки отримав бізнес

Міністерство фінансів України повідомило про відновлення відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у штатному режимі. У жовтні 2026 року платникам податків повернули 25,9 млрд грн, зокрема повністю погасили суми, виплату яких раніше призупинили через нестачу коштів у держбюджеті. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну від 6 листопада.

Міністерство фінансів України повідомило про відновлення відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у штатному режимі.
Міністерство фінансів України повідомило про відновлення відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у штатному режимі.
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Скільки ПДВ відшкодували підприємствам

За даними Міністерства фінансів, обсяги бюджетного відшкодування становили:

У відомстві наголосили, що всі раніше призупинені суми бюджетного відшкодування вже виплачено.

Коли бізнес отримуватиме кошти

Наразі перерахування погоджених сум бюджетного відшкодування ПДВ відбувається у звичайному режимі.

Відповідно до пункту 200.13 Податкового кодексу України, Казначейство має перераховувати кошти протягом п'яти операційних днів після отримання інформації про узгоджені суми відшкодування.

Чому раніше призупинили виплати

У середині жовтня міністр фінансів Сергій Марченко заявив про кризу ліквідності державного бюджету.

Через нестачу коштів на єдиному казначейському рахунку уряд був змушений тимчасово призупинити відшкодування ПДВ на 18 млрд грн.

Крім того, за озвученими тоді даними, Мінфін відтермінував на кінець року видатки на 39 млрд грн, а обсяг непроведених платежів на казначейському рахунку досяг 46 млрд грн.

Причиною стали значні потреби у фінансуванні першочергових видатків — оборони та безпеки, зарплат, пенсій і соціальних виплат.

Для подолання нестачі ліквідності Мінфін активізував залучення коштів через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та посилив заходи з детінізації економіки.

Наразі, за повідомленням відомства, затримані виплати ПДВ погашено, а механізм бюджетного відшкодування працює у штатному режимі.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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