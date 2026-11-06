ЄС втрачає €8 млрд податків через британські офшори: які країни постраждали найбільше

Майже €60 млрд податкових надходжень щороку втрачають країни Євросоюзу через переміщення прибутків транснаціональними компаніями до юрисдикцій із нижчими податками. Близько €8 млрд із цієї суми пов'язані з британською мережею офшорів, до якої входять заморські території та коронні володіння Великої Британії. Найбільших втрат зазнають Франція та Німеччина. Про це йдеться в дослідженні Tax Justice Network, пише Euronews.

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Країни Європейського Союзу щороку недоотримують близько €59,3 млрд податків через те, що транснаціональні компанії переміщують прибутки до країн і територій із нижчими податками. Близько €8 млрд цих втрат пов'язані з британською мережею податкових гаваней, до якої входять заморські території та коронні володіння Великої Британії. Найбільше втрачають Франція та Німеччина.

Такі оцінки оприлюднила організація Tax Justice Network 5 листопада разом з оновленням Індексу корпоративних податкових гаваней. Розрахунки податкових втрат країн стосуються 2022 року та враховують діяльність транснаціональних компаній, а не фізичних осіб.

Франція та Німеччина втрачають найбільше

Найбільші втрати серед країн ЄС має Франція. За оцінкою організації, у 2022 році вона недоотримала €13,1 млрд податків. У Німеччині цей показник становив €11,8 млрд. Разом дві країни втратили €24,9 млрд, або 42% загальної суми по Євросоюзу.

Понад €4 млрд недоотримали також Іспанія (€4,8 млрд), Польща (€4,7 млрд) і Бельгія (€4,1 млрд).

В Італії втрати оцінюють у €3,6 млрд, у Нідерландах — €3,5 млрд, у Люксембурзі — €3,2 млрд. В Ірландії цей показник становить €2,2 млрд, у Швеції — €1,6 млрд, в Австрії — €1,1 млрд.

В інших країнах ЄС втрати не перевищують €1 млрд. Найменші суми зафіксували в Литві (€59 млн), на Мальті (€61 млн), у Латвії (€68 млн), Естонії (€73 млн) та Хорватії (€75 млн).

Як британські офшори пов'язані з втратами ЄС

За оцінкою Tax Justice Network, близько €8 млрд податкових втрат країн Євросоюзу пов'язані з британською мережею податкових гаваней. Організація вперше підрахувала, скільки кожна країна ЄС втрачає через переміщення прибутків компаній саме до цих юрисдикцій. Це 13,6% загальних податкових втрат Євросоюзу.

Найбільші суми припадають на Францію та Німеччину. Через британську мережу податкових гаваней Франція втрачає близько €2,8 млрд. Це 21,3% усіх її втрат від переміщення корпоративних прибутків — найбільша частка серед країн ЄС. Для Німеччини відповідні показники становлять €1,4 млрд і 11,9%.

У Люксембурзі втрати оцінюють у €570 млн, в Іспанії — €475 млн, у Польщі та Італії — по €438 млн, у Бельгії — €415 млн.

Шість британських юрисдикцій увійшли до першої двадцятки індексу

Індекс корпоративних податкових гаваней оцінює, наскільки податкові закони та фінансова діяльність певних юрисдикцій допомагають транснаціональним компаніям зменшувати податки в інших країнах. Під час розрахунку враховують законодавство, а також обсяги прямих іноземних інвестицій, які надходять до цих юрисдикцій і виходять із них.

Чотири британські юрисдикції потрапили до першої десятки рейтингу. Британські Віргінські острови посіли перше місце, Кайманові острови — друге, Бермудські острови — третє, а Джерсі — восьме. Гернсі та острів Мен також увійшли до першої двадцятки. Велика Британія посіла 19-те місце.

За оцінкою Tax Justice Network, Велика Британія разом із цими шістьма юрисдикціями відповідає за 31% світового ризику корпоративних податкових зловживань. Якщо додати ще чотири британські заморські території — Гібралтар, Ангілью, острови Теркс і Кайкос та Монтсеррат, — частка зросте до 33,3%.

Коронні володіння самостійно встановлюють податкові правила. Податкову політику британських заморських територій переважно визначають місцеві органи влади. Велика Британія має повноваження втручатися в їхні справи, але рідко ухвалює закони щодо їхнього внутрішнього управління.

Велика Британія також втрачає мільярди через офшори

Попри роль британських юрисдикцій у міжнародному переміщенні корпоративних прибутків, сама Велика Британія теж зазнає значних податкових втрат. За оцінкою Tax Justice Network, через переведення прибутків транснаціональними компаніями до податкових гаваней в інших країнах британський бюджет щороку недоотримує £12,8 млрд, або €14,7 млрд. Це середній річний показник за 2018−2022 роки.

У Tax Justice Network вважають, що Велика Британія та країни ЄС можуть отримати найбільшу користь від змін, передбачених конвенцією ООН щодо оподаткування. Однак, за словами керівниці напряму індексу організації Моран Харарі, Велика Британія та Євросоюз виступають проти цих змін.

В організації також зазначають, що міжнародні зусилля з боротьби з корпоративними податковими зловживаннями тривають уже багато років. Попри це, у багатьох країнах компанії досі не зобов'язані розкривати базову інформацію, яка допомогла б податковим органам виявляти такі практики.