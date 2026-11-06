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6 листопада 2026, 18:30

Лібералізація не змінила валютний ринок: Нацбанк пояснив, чому

Пом'якшення валютних правил не змінило ситуацію на ринку. У третьому кварталі бізнес переказував за кордон трохи більше, ніж раніше, але такі операції склали лише близько 6% усіх транскордонних платежів клієнтів банків. Про це йдеться у звіті НБУ за 5 листопада.

Пом'якшення валютних правил не змінило ситуацію на ринку.
Бізнес використовує ліміти, але ринок тримається на інтервенціях НБУ. Фото: Pexels
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Бізнес: ліміти працюють, але обсяги скромні

Переказів у межах валютної лібералізації у третьому кварталі стало трохи більше. Проте їхня частка в усіх транскордонних платежах клієнтів банків склала близько 6%.

Близько чверті операцій компанії, як і раніше, оплачували власною валютою. За словами НБУ, такі розрахунки не тиснули на валютний ринок і міжнародні резерви.

Бізнес і далі активно користувався «позиковим» та «інвестиційним» лімітами. У їхніх межах за квартал переказали понад $350 млн.

Населення: серпневі послаблення майже непомітні

У серпні НБУ пом'якшив валютні обмеження для фізичних осіб. На загальний баланс ринку це вплинуло слабко, вважає регулятор.

У безготівковому сегменті населення у другому кварталі було чистим продавцем валюти ($0,1 млрд в еквіваленті). З серпня люди знову стали купувати більше, ніж продавати, але за весь квартал чиста купівля склала лише $0,2 млрд.

Попит на готівкову валюту зріс ще помітніше: до $1,7 млрд із $1,2 млрд у другому кварталі. У НБУ пояснюють це не лібералізацією, а погіршенням очікувань через посилення російських атак.

Ринок тримається на інтервенціях НБУ

Дефіцит валюти у третьому кварталі закривали передусім інтервенції Нацбанку. Він продав $15,1 млрд проти $11,9 млрд у другому кварталі. Частину цієї суми склало перерозподіл міжнародної допомоги на ринок, зокрема коштів USL для локалізації виробництва зброї.

Частка операцій без участі НБУ зменшилася й у середньому ледь перевищувала 40%. Для порівняння, у жовтні 2023 року, коли запровадили режим керованої гнучкості, цей показник становив 29%.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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