ЄС може переказати Україні ще понад €20 млрд до кінця року: від чого залежить виплата

Україна може отримати від Європейського Союзу ще понад €20 млрд до кінця 2026 року. Єврокомісія прагне перерахувати всі кошти, передбачені на цей рік у межах кредитної програми на €90 млрд, однак остаточні виплати залежатимуть від виконання Україною реформ. У Брюсселі позитивно оцінюють прогрес Києва, але не гарантують, що всю суму вдасться перерахувати вчасно. Про це речник Єврокомісії Балаж Уйварі розповів під час спілкування з журналістами «Європейської правди».

Ще €20 млрд для України - ЄС може переказати до кінця року, але є важлива умова. Фото: Pexels

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Напередодні, 5 листопада, Україна отримала від ЄС €4,36 млрд на бюджетні та оборонні потреби. Після цього в межах цьогорічної частини кредитної програми на €90 млрд залишилося приблизно €20 млрд, доступних для виплати до кінця року.

У Єврокомісії не приховують, що хотіли б перерахувати всю передбачену суму. За словами Уйварі, мета Брюсселя — досягти €45 млрд виплат Україні до кінця 2026 року.

«Важливо продовжувати реформи, щоб ми могли розблокувати решту фінансування, і це залишається нашою метою», — пояснив речник.

Брюссель не гарантує виплату всіх коштів

Коли журналісти попросили уточнити, чи впевнена Єврокомісія, що Україна справді отримає всі понад €20 млрд до кінця року, однозначної відповіді не пролунало. Уйварі наголосив, що Євросоюз рішуче налаштований досягти запланованого обсягу фінансування, але багато залежить від виконання реформ українською стороною. За його словами, Брюссель неодноразово наголошував на цьому зв'язку.

Оцінка нинішнього поступу України з боку Єврокомісії залишається позитивною. У Брюсселі відзначають, що реформи просуваються, і закликають українську владу не сповільнювати їх.

«Зараз є позитивна динаміка і хороший прогрес. Порядок денний реформ явно просувається вперед, і важливо підтримувати цей темп», — зазначив Уйварі.

Яку підтримку Україна може отримати у 2027 році

Паралельно Євросоюз уже готує фінансову підтримку України на наступний рік. За словами речника, минулого тижня Єврокомісія ухвалила відповідну фінансову стратегію, яка тепер перебуває на розгляді Ради ЄС.

Запропонований підхід передбачає близько €32 млрд на оборонні потреби України. Решту фінансування планують спрямувати на підтримку державного бюджету. Деталі фінансового плану на 2027 рік Єврокомісія оприлюднила 30 жовтня.

Таким чином, європейська допомога залишається важливим джерелом фінансування як української оборони, так і державних видатків. Однак найближчі виплати за цьогорічною програмою значною мірою залежатимуть від того, наскільки швидко Київ зможе виконати необхідні зобов'язання перед європейськими партнерами.

Скільки грошей ЄС передбачив для України

Загальний обсяг кредитної програми Євросоюзу для України становить €90 млрд на 2026−2027 роки. Із цієї суми €60 млрд передбачено на оборонні потреби та розвиток української оборонної промисловості, ще €30 млрд — на бюджетну й економічну підтримку країни.

На 2026 рік ЄС погодив виділення до €45 млрд: €28,3 млрд на оборонний напрям і €16,7 млрд на бюджетні потреби. 5 листопада Україна отримала чергові €4,36 млрд, із яких €3,7 млрд надійшли до державного бюджету, а €658 млн передбачені на оборонні закупівлі.

Для отримання бюджетної частини цього траншу Україна виконала всі 12 умов, визначених Єврокомісією. До кінця року залишаються доступними й кошти інших європейських програм підтримки, зокрема Ukraine Facility, які мають окремі умови фінансування.