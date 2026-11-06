Після закриття міжбанку у п'ятницю, 6 листопада, курс долара здешевшав на 10 копійок у купівлі і на 11 копійок у продажу. Тоді як курс євро поменшав на 24 копійки у купівлі і на 26 копійок — у продажу.
6 листопада 2026, 17:42
Долар і євро подешевшали на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 6 листопада
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Закриття 6 листопада
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Зміни
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45,33/45,37
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45,23/45,26
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10/11
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50,68/50,72
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50,44/50,46
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24/26
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,32−45,98 грн. Євро купують за 50,75 грн, а продають за 51,59 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,21−46,33, євро — 51,56−51,82 грн.
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Джерело: Мінфін
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