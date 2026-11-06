Національний банк України встановив офіційний курс долара на 6 — 9 листопада у коридорі 45,44 — 45,32 грн/$. Таким чином на вихідних американська валюта подешевшає на 12 копійок.
6 листопада 2026, 17:14
НБУ знизив курси основних валют на вихідні
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Євро також дешевшає
Офіційний курс євро цими ж днями встановлено на рівні 51,04 грн/€ — 6 листопада і 50,64 грн/€ — 9 листопада.
Згідно з розрахунками регулятора, європейська валюта повинна втратити 40 копійок порівняно з п'ятничним ранішнім курсом.
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Джерело: Мінфін
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