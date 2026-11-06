Зрозуміти інвестиції: про що буде конференція «Жити на відсотки 2026»

Навчитися почати ефективно аналізувати вигідні можливості для капіталовкладень інвестори зможуть вже 14 листопада, долучившись до конференції « Жити на відсотки ». Однією з важливих тем івенту стане дискусія про системне мислення у фінансах, до якої долучаться експерти з інвестицій у землю, акції та нерухомість.

Дискусія на конференції «Жити на відсотки» — це формат розмови одночасно між кількома експертами. Спершу вони по черзі висловлюються на певну тему, а потім обговорюють її та відповідають на питання залу.

Тема однієї з дискусій цьогорічного івенту — «Системне мислення у фінансах: як перестати вгадувати й почати аналізувати». Модерувати розмову буде Дмитро Карпіловський, професійний full-time інвестор з 20 роками практичного досвіду, експерт по дохідній нерухомості та засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні «УкрІнвестКлуб».

Як спікери, до розмови долучаться:

Сергій Крамаренко, експерт із земельних інвестицій, автор проєкту ҐРУНТОВНО — Земельний Інвестиційний Фонд;

Тарас Козак, президент Інвестиційної Групи УНІВЕР;

Єгор Лісничий, комерційний директор «Твоє Коло». Професійний інвестор в нерухомість. Експерт Audit of Sales.

Експерти обговорять зміни на ринку, поміркують про те, як їх вдало проаналізувати та на які сигнали слід зважати серед інформаційного шуму. Говоритимуть про зміни ставки ФРС та вплив на вартість активів, про те, як оцінювати справедливу вартість акцій, а ще — як встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у фінансах і мислити системно.

Головна конференція року для інвесторів — «Жити на відсотки» — відбудеться 14 листопада в Києві. Долучитися можна як онлайн, так і офлайн. На учасників чекають інсайди щодо інвестування у різні активи — від акцій до нерухомості та землі. Понад 25 спікерів долучаться до івенту та вже готуються поділитися своїми знаннями та досвідом з українськими інвесторами.

Хочете зрозуміти, як отримувати пасивний дохід та системно підходити до формування якісного інвестиційного портфеля? Долучайтеся до «Жити на відсотки 2026»!

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