У п'ятницю, 6 листопада, середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Курс євро здешевшав на 15 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
6 листопада 2026, 11:04
Долар і євро дешевшають: як змінився курс валют 6 листопада
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,36−46,03 грн. Євро купують за 50,86 грн, а продають за 51,70 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,00−46,27 грн, євро — 51,60−51,96 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,33−45,37 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,68−50,72 грн.
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Джерело: Мінфін
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