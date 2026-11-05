Після закриття міжбанку у четвер, 5 листопада, курс долара здешевшав на 17 копійок у купівлі і на 16 копійок у продажу. Тоді як курс євро поменшав на 27 копійки у купівлі і на стільки ж — у продажу.
5 листопада 2026, 17:37
Долар і євро подешевшали на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 5 листопада
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Закриття 5 листопада
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Зміни
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45,50/45,53
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45,33/45,37
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17/16
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51,16/51,18
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50,89/50,91
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27/27
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,43−46,08 грн. Євро купують за 51,02 грн, а продають за 51,83 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,05−46,30, євро — 51,70−52,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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