Долар втратив 9 копійок, євро — 20: курс НБУ на п'ятницю

На п'ятницю, 6 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 45,44 грн. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 9 копійок — 5 листопада її курс становив 45,53 грн. Про це свідчать дані Національного банку України .

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Офіційний курс євро на 6 листопада встановлено на рівні 51,04 грн. Європейська валюта втратила 20 копійок порівняно з попереднім днем, коли її курс становив 51,24 грн.

Нагадаємо

На 5 листопада НБУ знизив офіційний курс долара приблизно на 13 копійок — до 45,54 грн, водночас євро подорожчав приблизно на 19 копійок — до 51,25 грн.

Таким чином, 6 листопада гривня продовжила зміцнюватися щодо долара та відновила зростання відносно євро.