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5 листопада 2026, 15:15

Sony пропонує до $400 за старі PlayStation 5: навіщо компанія скуповує вживані консолі

Компанія Sony почала пропонувати власникам ігрових консолей PlayStation 5 до $400 за їхній продаж через партнерський сервіс Back Market. Відповідні повідомлення отримують користувачі PlayStation у США. Подібну ініціативу запустила й Microsoft для власників Xbox. Про це повідомляє IGN.

Компанія Sony почала пропонувати власникам ігрових консолей PlayStation 5 до $400 за їхній продаж через партнерський сервіс Back Market.
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Скільки Sony платить за старі консолі

2 листопада користувачі PlayStation почали отримувати сповіщення в мобільному застосунку з пропозицією продати свою PS5 та отримати гроші безпосередньо на банківський рахунок.

Максимальна виплата становить $400. На таку суму можуть розраховувати власники стандартної PlayStation 5 у відмінному стані з щонайменше двома контролерами DualSense.

Водночас остаточна вартість залежить від моделі консолі, її технічного стану, обсягу пам'яті та комплектації. Оцінку пристроїв проводить партнер Sony — платформа Back Market, яка спеціалізується на викупі та перепродажі вживаної електроніки.

Навіщо компанії вживані PlayStation

Як зазначає видання, ініціатива Sony може бути пов'язана зі зростанням вартості нових консолей та ризиками дефіциту окремих моделей.

Зокрема, нові PlayStation 5 на американському ринку коштують близько $600−650, а ціна потужнішої PS5 Pro сягає $900.

Ще одним можливим чинником є очікуваний вихід Grand Theft Auto VI, який може стимулювати попит на ігрові приставки.

Крім того, повернення на ринок консолей, якими власники більше не користуються, дозволяє залучити нових гравців до екосистеми PlayStation. Потенційно це означає додаткові доходи від продажу ігор та підписок PlayStation Plus.

Водночас Sony офіційно не пояснювала нову пропозицію дефіцитом консолей чи рекордним попитом.

Microsoft також пропонує гроші за Xbox

Схожу ініціативу просуває Microsoft. Власникам Xbox пропонують здати свої консолі через партнерські торговельні програми та отримати до $375 за Xbox Series X.

На відміну від пропозиції PlayStation, йдеться про кредит для покупок у магазині Best Buy, а не виплату готівки.

Активізація програм викупу відбувається на тлі подорожчання ігрового обладнання. Однак підтверджень того, що Sony та Microsoft готують нове підвищення цін саме через ці програми, наразі немає.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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