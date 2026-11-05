Долар після виборів у США та нові дії НБУ: що з курсом? (відео)

Чи наблизиться долар до 46,50 грн, а євро — до 52,10 грн уже 5−11 листопада?

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Після проміжних виборів у США та на тлі протистояння Вашингтона й Тегерана світові фінансові ринки залишаються нестабільними. Ціни на нафту різко коливаються, золото реагує на політичну невизначеність, а високий попит на валюту продовжує тиснути на гривню.

В Україні ситуацію ускладнюють початок опалювального сезону, збільшення витрат на імпорт енергоносіїв та наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Чи зможе Нацбанк стримати девальваційний тиск?

Якого курсу долара та євро чекати в банках і обмінниках?

І як вибори у США та події на Близькому Сході вплинуть на золото, срібло й нафту?

Відповіді — у новому прогнозі.