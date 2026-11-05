Чи наблизиться долар до 46,50 грн, а євро — до 52,10 грн уже 5−11 листопада?
5 листопада 2026, 13:53
Долар після виборів у США та нові дії НБУ: що з курсом? (відео)
Після проміжних виборів у США та на тлі протистояння Вашингтона й Тегерана світові фінансові ринки залишаються нестабільними. Ціни на нафту різко коливаються, золото реагує на політичну невизначеність, а високий попит на валюту продовжує тиснути на гривню.
В Україні ситуацію ускладнюють початок опалювального сезону, збільшення витрат на імпорт енергоносіїв та наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури.
- Чи зможе Нацбанк стримати девальваційний тиск?
- Якого курсу долара та євро чекати в банках і обмінниках?
- І як вибори у США та події на Близькому Сході вплинуть на золото, срібло й нафту?
Відповіді — у новому прогнозі.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1
https://www.youtube.com/watch?v=SsKwE9mUPuk