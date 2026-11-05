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5 листопада 2026, 9:08

Чи потрібно платити податки з чайових через QR-код: роз'яснення ДПС

В Україні чайові, які працівники ресторанів, кафе та інших закладів отримують через QR-код або безпосередньо на банківську картку, підлягають оподаткуванню. Із таких доходів необхідно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Про це 4 листопада повідомила Державна податкова служба України.

В Україні чайові, які працівники ресторанів, кафе та інших закладів отримують через QR-код або безпосередньо на банківську картку, підлягають оподаткуванню.
У ДПС пояснили, що спосіб отримання чайових не впливає на обов'язок сплачувати податки.
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Скільки податків потрібно сплатити

У ДПС пояснили, що спосіб отримання чайових не впливає на обов'язок сплачувати податки. Водночас порядок оподаткування залежить від того, кому саме надійшли кошти — працівнику чи закладу.

Якщо QR-код веде безпосередньо на банківську картку офіціанта або іншого працівника, чайові вважаються його особистим доходом.

У такому випадку працівник самостійно декларує отримані кошти та сплачує податки.

Якщо ж чайові надходять через платіжний термінал або на рахунок підприємства чи ФОП, заклад відображає їх в обліку. Під час виплати цих коштів працівнику заклад сам утримує та перераховує податки до бюджету.

Коли потрібно подавати декларацію

Працівникам, які отримують чайові безпосередньо на картку, не потрібно подавати декларацію після кожного переказу.

Податковим періодом є календарний рік, тому декларувати такі доходи потрібно один раз на рік.

Зокрема, за чайові, отримані протягом 2026 року, необхідно:

  • До 1 травня 2027 року — подати декларацію про майновий стан і доходи.
  • До 1 серпня 2027 року — сплатити ПДФО та військовий збір.

Подати декларацію можна онлайн через Електронний кабінет платника податків.

Якщо ж податки із чайових уже утримав заклад, працівнику не потрібно додатково декларувати саме ці кошти.

Чи можна вважати чайові подарунком

У податковій наголошують, що регулярні чайові за надані послуги не вважаються неоподатковуваними подарунками.

Навіть якщо клієнт зазначив у призначенні переказу «подяка» або «на каву», це не звільняє отримувача від сплати податків.

ДПС рекомендує працівникам зберігати банківські виписки або вести власний облік надходжень, щоб відокремлювати чайові від інших переказів, зокрема повернення боргів чи коштів від родичів.

Окремого журналу обліку законодавство не вимагає, однак працівник повинен мати можливість підтвердити загальну суму отриманих за рік чайових.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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