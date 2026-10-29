Universal Bank представив досвід управління під час війни на форумі у Варшаві

Безперервність банківських послуг, швидкість ухвалення рішень і підтримка команди стали темами розмови за участі представників Universal Bank на 32-му Banking & Insurance Forum. Захід відбувся 26−27 жовтня у Варшаві та об'єднав представників банківського, страхового й технологічного секторів.

Голова Правління Universal Bank Ірина Старомінська та член наглядової ради банку Марцін Петриковський взяли участь у розмові «Лідерство в часи невизначеності: як будувати організації, готові до постійних змін». Сесія відкрила тематичний блок про компетенції майбутнього у фінансових організаціях.

На прикладі роботи monobank | Universal Bank в умовах повномасштабної війни вони розглянули, як адаптувати управлінські рішення до нових обставин, підтримувати доступність сервісів і зберігати довіру клієнтів. У центрі уваги було поєднання оперативного реагування на виклики з довгостроковими завданнями банку: фінансовою стійкістю та розвитком цифрових послуг.

Окремо говорили про команду та її роль у забезпеченні стабільної роботи. Постійні зміни потребують від керівників здатності швидко переглядати рішення, організовувати взаємодію між командами й підтримувати людей, які щодня забезпечують обслуговування клієнтів.

Розмова доповнила ширшу програму форуму, присвячену цифровій трансформації, штучному інтелекту та кібербезпеці. Український досвід додав до цих тем практичний вимір: як зберігати керованість фінансової установи та продовжувати її розвиток в умовах тривалої невизначеності.