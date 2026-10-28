«Винесеш сміття — отримаєш 100 грн»: monobank запустив оплачувані завдання для дітей

У monobank з'явилася нова функція для дитячих карток, яка дозволяє батькам встановлювати грошову винагороду за виконання домашніх справ та інших завдань. Діти зможуть отримувати гроші на картку після того, як батьки перевірять і підтвердять виконання доручення. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський .

У monobank з'явилася нова функція для дитячих карток

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Як працює нова функція

Батьки можуть створювати у застосунку завдання для дитини, зазначаючи суму винагороди та кінцевий термін виконання.

Після цього дитина отримує завдання у своєму застосунку. Виконавши доручення, вона натискає кнопку «Місію виконано».

Далі батьки перевіряють результат і підтверджують виконання. Лише після цього гроші автоматично надходять на дитячу картку.

Наприклад, батьки можуть запропонувати дитині 100 грн за винесення сміття або прибирання кімнати.

Чи можна змінити умови завдання

Після того як дитина позначила завдання виконаним, батьки вже не можуть змінити його умови, зокрема суму винагороди. Вони можуть лише підтвердити виконання та виплатити гроші або відхилити завдання.

Створювати доручення можуть обоє батьків. При цьому кожен із них має окремий список завдань.

Якщо дитина не встигає виконати доручення до встановленого терміну, воно не зникає із застосунку, а залишається у переліку прострочених.

За словами Гороховського, нова функція покликана мотивувати дітей виконувати завдання вчасно.

Перші результати

За словами Гороховського, загалом батьки створили для дітей 8,6 тисячі завдань. Якби діти виконали всі ці завдання, то могли б заробити 2 мільйони гривень.

Серед усіх створених завдань: