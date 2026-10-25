A2A-платежі замість карток: чому нова технологія поки не може завоювати ринок

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 жовтня 2026, 16:02

A2A-платежі замість карток: чому нова технологія поки не може завоювати ринок

Платежі з рахунку на рахунок (Account-to-Account, A2A) можуть стати дешевшою альтернативою картковим розрахункам для ритейлу. Вони дають змогу переказувати кошти безпосередньо між банківськими рахунками, потенційно зменшуючи витрати торговців на приймання платежів. Однак для масового поширення технології потрібно розвинути платіжну інфраструктуру та зробити процес оплати таким же простим, як розрахунок карткою.

Платежі з рахунку на рахунок (Account-to-Account, A2A) можуть стати дешевшою альтернативою картковим розрахункам для ритейлу.
Геліс Слюсарчук про проблеми А2А
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На проблемах впровадження A2A наголосили учасники дискусії «Картка або Pay by Bank: чи стане оплата дешевшою для ритейлу?». Модератором був Олександр Карпов, директор Асоціації ЄМА та засновник Open API Group. В обговоренні взяли участь представники ПриватБанку, PSP Platon, VARUS.UA, UPC та «Цитрусу».

Недостатність інфраструктури — серйозна проблема

Геліс Слюсарчук, CBDO PSP Platon, звернув увагу на те, що A2A-платежі поки поступаються картковим за зручністю для користувача. За його словами, хоча технологія вже достатньо зріла, сам процес оплати може бути складним, а переказ коштів не завжди відбувається миттєво.

«Якщо порівнювати їх безпосередньо з картковими операціями, вони набагато менш зручні саме для платника. Поки ці проблеми не будуть вирішені, нічого працювати не буде», — зазначив Слюсарчук.

Для поширення технології потрібні додаткові можливості, зокрема просте повернення коштів і збереження токена рахунку, щоб клієнтам було легше здійснювати повторні платежі. Без такої інфраструктури потенційна економія не обов’язково переконає покупців відмовитися від звичного способу оплати.


Читайте також: Visa готує новий спосіб оплати криптовалютою без виведення грошей на банківський рахунок

Хто сплатить за зручність клієнта

Ще один виклик — фінансування розвитку. Ритейл зацікавлений у дешевших платежах, але створення інфраструктури та масштабування технології потребують інвестицій. Виникає суперечність: бізнес хоче знизити вартість транзакцій, водночас хтось має профінансувати розвиток сервісу та зробити його зручним для клієнтів.

Отже, головне завдання A2A — не лише здешевити платежі для торговців, а й забезпечити простий, швидкий і передбачуваний процес оплати для покупців. Без цього технології буде складно конкурувати з картковими розрахунками на масовому ринку.

Як ми писали: Перекази з картки на картку: скільки йдуть гроші і від чого залежить швидкість

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 жовтня 2026, 21:05
#
Платежі з рахунку на рахунок (Account-to-Account, A2A)
з’явилися набагато раніше карток та карткових платежів.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами