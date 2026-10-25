A2A-платежі замість карток: чому нова технологія поки не може завоювати ринок

Платежі з рахунку на рахунок (Account-to-Account, A2A) можуть стати дешевшою альтернативою картковим розрахункам для ритейлу. Вони дають змогу переказувати кошти безпосередньо між банківськими рахунками, потенційно зменшуючи витрати торговців на приймання платежів. Однак для масового поширення технології потрібно розвинути платіжну інфраструктуру та зробити процес оплати таким же простим, як розрахунок карткою.

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На проблемах впровадження A2A наголосили учасники дискусії «Картка або Pay by Bank: чи стане оплата дешевшою для ритейлу?». Модератором був Олександр Карпов, директор Асоціації ЄМА та засновник Open API Group. В обговоренні взяли участь представники ПриватБанку, PSP Platon, VARUS.UA, UPC та «Цитрусу».

Недостатність інфраструктури — серйозна проблема

Геліс Слюсарчук, CBDO PSP Platon, звернув увагу на те, що A2A-платежі поки поступаються картковим за зручністю для користувача. За його словами, хоча технологія вже достатньо зріла, сам процес оплати може бути складним, а переказ коштів не завжди відбувається миттєво.

«Якщо порівнювати їх безпосередньо з картковими операціями, вони набагато менш зручні саме для платника. Поки ці проблеми не будуть вирішені, нічого працювати не буде», — зазначив Слюсарчук.

Для поширення технології потрібні додаткові можливості, зокрема просте повернення коштів і збереження токена рахунку, щоб клієнтам було легше здійснювати повторні платежі. Без такої інфраструктури потенційна економія не обов’язково переконає покупців відмовитися від звичного способу оплати.



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Хто сплатить за зручність клієнта

Ще один виклик — фінансування розвитку. Ритейл зацікавлений у дешевших платежах, але створення інфраструктури та масштабування технології потребують інвестицій. Виникає суперечність: бізнес хоче знизити вартість транзакцій, водночас хтось має профінансувати розвиток сервісу та зробити його зручним для клієнтів.

Отже, головне завдання A2A — не лише здешевити платежі для торговців, а й забезпечити простий, швидкий і передбачуваний процес оплати для покупців. Без цього технології буде складно конкурувати з картковими розрахунками на масовому ринку.

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