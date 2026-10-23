Долар і євро йдуть вгору: курс валют на 23 жовтня

У п'ятницю, 23 жовтня, середній курс долара додав 4 копійки у купівлі та 9 у продажу. Курс євро додав 2 копійки у купівлі та стільки ж у продажу.

Долар і євро йдуть вгору

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,84−45,42 грн. Євро купують за 50,37 грн, а продають за 51,03 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,10−45,26 грн, євро — 50,90−51,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,15−45,30 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,85−51,10 грн.

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