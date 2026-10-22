Долар зростає, євро дешевшає: курс НБУ на 23 жовтня

Національний банк України встановив офіційний курс долара на п’ятницю, 23 жовтня, на рівні 45,05 грн/$. Порівняно з 22 жовтня американська валюта подорожчала на 3 копійки — напередодні офіційний курс становив 45,02 грн/$.

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Як змінився курс євро

Офіційний курс євро на 23 жовтня становитиме 50,43 грн/€. За день європейська валюта подешевшала на 13 копійок — 22 жовтня курс становив 50,56 грн/€.

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