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21 жовтня 2026, 15:20

Банки частіше схвалюють іпотеку, але очікують зниження попиту — НБУ

Банки продовжують пом’якшувати умови іпотечного кредитування та частіше схвалюють заявки українців, однак очікують зміни тенденції на ринку. У четвертому кварталі, вперше з кінця 2024 року, попит на житлові кредити може знизитися. Про це свідчать результати опитування Національного банку України.

Уперше з кінця 2024 року банки чекають, що попит на іпотеку знизиться.
Іпотеку схвалюють частіше, а умови м'якшають. Проте банки прогнозують спад попиту. ФОТО: Національний банк України﻿
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Іпотеку схвалюють частіше, але попит може знизитися

У третьому кварталі попит населення дещо зріс як на іпотеку, так і на споживчі кредити. На житлові позики позитивно впливала їхня відносно низька вартість. Водночас, на відміну від попереднього кварталу, очікування щодо розвитку ринку нерухомості вже не стимулювали попит.

Інтерес до споживчих кредитів підтримували зміни процентних ставок, поліпшення споживчих настроїв і витрати на товари тривалого користування. Водночас можливість отримати позику в іншому банку стримувала попит.

Попри очікуване зниження попиту на іпотеку, банки частіше схвалювали заявки населення, причому найбільше зростання рівня схвалення припало саме на житлові кредити. Фінансові установи також повідомили про поліпшення цінових умов за власними іпотечними продуктами та споживчими позиками. Для останніх збільшували доступні суми кредитування й подовжували строки погашення, тоді як вимоги до іпотечної застави майже не змінювалися.

Банки й надалі пом’якшували вимоги до позичальників за обома видами кредитів. У споживчому кредитуванні ця тенденція триває з початку 2023 року. Серед чинників пом’якшення — конкуренція між банками та небанківськими фінансовими установами. Натомість очікування щодо економічної активності й платоспроможності населення стримували цей процес.

У четвертому кварталі банки прогнозують подальше зростання попиту на споживчі позики, але очікують його зниження в іпотечному сегменті. Водночас фінансові установи планують і далі пом’якшувати вимоги до позичальників за обома видами кредитів.

Банки жорсткіше оцінюють заявки бізнесу

На відміну від кредитування населення, у корпоративному сегменті рівень схвалення заявок знизився за всіма основними видами позик. Таке погіршення зафіксували вперше із середини 2024 року. Серед причин банки назвали підвищення процентних ставок і жорсткіші вимоги до застави, які ускладнювали підприємствам доступ до фінансування.

Кредитні стандарти для бізнесу також стали суворішими. Найбільше це стосувалося великих підприємств, довгострокових і валютних кредитів. У наступному кварталі банки планують і далі посилювати вимоги до корпоративних позичальників.

Водночас попит бізнесу на кредити загалом зріс, хоча про його збільшення повідомило менше банків, ніж у попередньому кварталі. Найбільше підприємства цікавилися позиками для великих компаній, довгостроковим і валютним фінансуванням.

Вперше з початку 2023 року банки не зафіксували зростання попиту з боку малого та середнього бізнесу, а також на кредити у гривні. Попри це, на четвертий квартал вони очікують збільшення попиту в усіх основних сегментах корпоративного кредитування. Найпомітніше він може зрости щодо позик великим підприємствам, короткострокових і гривневих кредитів.

Банки очікують подальшого зростання ризиків

У третьому кварталі фінансові установи повідомили про посилення всіх основних видів ризиків. Найбільше зріс кредитний ризик, помітно посилилися також процентний та операційний ризики.

У четвертому кварталі банки очікують подальшого зростання ризиків. Найбільше занепокоєння викликають кредитний і валютний ризики.

Опитування кредитних менеджерів НБУ проводив із 16 вересня до 7 жовтня 2026 року. У ньому взяли участь 25 фінансових установ, на які припадає 95% загальних активів банківської системи.

Національний банк наголошує, що результати відображають думки учасників опитування, а не оцінки чи прогнози самого регулятора. Наступне опитування банків планують опублікувати в січні 2027 року.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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