Водійські права з 17 років і нові правила для посвідчень: що пропонують змінити в Україні

В Україні пропонують дозволити керувати легковими автомобілями з 17 років у супроводі досвідченого водія. Відповідний законопроєкт № 16170 зареєстрував народний депутат Володимир Крейденко. Документ передбачає зміни до правил допуску до керування транспортними засобами, строків дії посвідчень і вимог до водіїв-початківців.

Позбавлення водійських прав у ЄС може діяти й в Україні. ФОТО: Рexels

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За яких умов можна буде водити з 17 років

Законопроєкт дозволяє отримати право керувати автомобілем категорії B із 17 років після медичного огляду, підготовки та успішного складання теоретичного й практичного іспитів. До повноліття водій зможе їздити лише в супроводі іншої особи.

Супроводжувач має бути не молодшим за 24 роки, мати посвідчення категорії B щонайменше п’ять років і не бути позбавленим права керування протягом попередніх п’яти років. Він також не повинен перебувати під впливом алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин або ліків, що знижують увагу та швидкість реакції.

Після досягнення 18 років обов’язковий супровід припинятиметься автоматично, якщо право керування не зупинене й не припинене з інших підстав.

Для інших категорій транспортних засобів пропонують установити такі мінімальні вікові межі:

16 років — категорії AM, A1 та B1;

18 років — A2, B, BE, C1 та C1E;

20 років — категорія A за наявності щонайменше дворічного досвіду керування транспортними засобами категорії A2;

21 рік — C, CE, D1, D1E та T;

24 роки — D та DE.

Отримати право керувати транспортними засобами категорії A можна буде також із 24 років без попереднього досвіду керування категорією A2.

Дворічний випробувальний строк і нові терміни дії прав

Для водіїв, які вперше отримали право керування транспортним засобом, пропонують запровадити дворічний випробувальний строк. У цей період діятиме нульовий допустимий рівень алкоголю в організмі з урахуванням максимально допустимої похибки спеціального технічного засобу.

За грубі або повторні порушення правил дорожнього руху для водіїв-початківців зможуть запроваджувати додаткові обмеження. Серед передбачених у законопроєкті заходів — коригувальне навчання та продовження випробувального строку.

Змінити пропонують і строки дії водійських посвідчень. Для категорій AM, A1, A2, A, B1, B та BE вони становитимуть 15 років. Посвідчення категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE та T видаватимуть на п’ять років.

Поновлення права керування залежатиме від підтвердження фізичної та психічної придатності водія. Для категорій вантажного й пасажирського транспорту медичний огляд буде обов’язковим під час кожного поновлення.

Законопроєкт також прирівнює мобільне посвідчення водія до фізичного. Електронний документ матиме таку саму юридичну силу, проте його використання не буде обов’язковим.

Коли рішення про позбавлення прав у ЄС діятимуть в Україні

Законопроєкт передбачає взаємне визнання водійських посвідчень, виданих державами Євросоюзу, та виконання в Україні окремих рішень цих країн про позбавлення права керування.

Механізм стосуватиметься рішень, які набрали законної сили й більше не можуть бути оскаржені в державі, де сталося порушення. Йдеться про керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, перевищення швидкості, а також порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження іншої людини.

Для виконання рішення в Україні водія мають точно ідентифікувати. Строк позбавлення права керування повинен становити щонайменше три місяці, а невідбута частина покарання на момент отримання повідомлення має перевищувати один місяць.

Виконання таких рішень забезпечуватиме Міністерство внутрішніх справ України. Відомство зможе відмовити, якщо єдиною підставою для позбавлення прав стало перевищення швидкості менш ніж на 50 км/год. Такий виняток можливий лише тоді, коли його дозволяє право ЄС або міжнародний договір України.

Документ також передбачає обмін інформацією з компетентними органами інших держав. Це потрібно для перевірки дійсності посвідчень, запобігання одночасному володінню кількома чинними посвідченнями та виконання рішень про позбавлення права керування.

Коли можуть запрацювати зміни

Основні положення законопроєкту мають набути чинності через 12 місяців після опублікування ухваленого закону. За цей час Кабінет Міністрів повинен буде привести нормативні акти у відповідність до нових правил і забезпечити технічну готовність інформаційних систем.

Чинні посвідчення залишатимуться дійсними до завершення строку їхньої дії. Обмінювати їх достроково не доведеться. Раніше відкриті категорії також збережуться.

Правила взаємного визнання посвідчень, міжнародного електронного обміну інформацією та виконання рішень країн ЄС про позбавлення права керування запрацюють із дня вступу України до Євросоюзу або з іншої дати, визначеної міжнародним договором України.

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