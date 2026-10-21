Куди інвестувати у 2027 році, щоб захистити заощадження від інфляції та девальвації гривні? Що вигідніше: гривневі депозити під 17% річних, ОВДП із дохідністю 14,5−15%, долари, золото чи нерухомість? І як правильно розподілити гроші, якщо у вас є 100 тисяч, 1 мільйон або значно більше мільйона гривень?
21 жовтня 2026, 8:42
Куди та як інвестувати гроші у 2027 році? Як примножити заощадження (відео)
Фінансовий експерт Олексій Козирев розбирає основні інструменти для збереження та примноження капіталу у 2027 році: банківські депозити, гривневі й валютні ОВДП, долари та євро, золото, землю, нерухомість і фондовий ринок.
Джерело: Мінфін
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