Куди та як інвестувати гроші у 2027 році? Як примножити заощадження (відео)

Куди інвестувати у 2027 році, щоб захистити заощадження від інфляції та девальвації гривні? Що вигідніше: гривневі депозити під 17% річних, ОВДП із дохідністю 14,5−15%, долари, золото чи нерухомість? І як правильно розподілити гроші, якщо у вас є 100 тисяч, 1 мільйон або значно більше мільйона гривень?