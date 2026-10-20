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20 жовтня 2026, 17:59

Інвестори повертаються в Україну: вартість M&A-угод зросла майже вдвічі

За перші дев’ять місяців 2026 року український ринок злиттів і поглинань продемонстрував зростання як за кількістю, так і за вартістю угод. За даними дослідження KPMG M&A Radar 9m 2026: Україна, загальна розкрита вартість угод сягнула $2,139 млрд, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли показник становив $1,103 млрд.

За перші дев’ять місяців 2026 року український ринок злиттів і поглинань продемонстрував зростання як за кількістю, так і за вартістю угод.
За перші дев’ять місяців 2026 року український ринок злиттів і поглинань продемонстрував зростання як за кількістю, так і за вартістю угод.
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Навіть без урахування найбільшої угоди звітного періоду сукупна вартість транзакцій становила близько $1,28 млрд.

Найбільша угода — до $860 млн

Найбільшою анонсованою транзакцією стало заплановане придбання міжнародною промисловою групою TCC Group Holdings 100% корпоративних прав групи компаній «Івано-Франківськцемент».

Орієнтовна вартість підприємства може сягнути €750 млн, або близько $860 млн.

Ще п’ять угод були оцінені приблизно у $100 млн або більше. Серед них — придбання МХП частки у грецькому виробнику м’ясної продукції Th. Nitsiakos AVEE за $290 млн, угода Swarmer — Ratel Robotics приблизно на $224 млн, раунд Series D Preply на $150 млн, придбання Agro-Region групою Enselco Group за понад $100 млн та купівля MetLife Україна польською PZU приблизно за $100 млн.

Іноземні інвестори різко наростили активність

Кількість угод із придбання українських активів іноземними інвесторами збільшилася з 8 до 13.

Їхня розкрита вартість зросла з $41 млн до $1,275 млрд.

Навіть без урахування угоди щодо «Івано-Франківськцементу» сукупна вартість таких транзакцій становила близько $415 млн, що приблизно у десять разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше міжнародних інвесторів цікавили технології, промислове виробництво, банківські та страхові послуги.

Українські інвестори залишаються основою ринку

За дев’ять місяців було оголошено 30 угод за участю українських інвесторів.

Водночас їхня частка в загальній активності скоротилася з 70% до 59%, що KPMG пов’язує зі зростанням інтересу іноземного капіталу.

Серед помітних угод — придбання «Київстаром» шести сонячних електростанцій у Львівській області за $80,8 млн та купівля Андрієм Веревським 21,44% акцій Ferrexpo приблизно за $50 млн.

Технології залишаються лідером

Найактивнішим за кількістю угод залишився технологічний сектор — 14 транзакцій проти 13 роком раніше.

В агросекторі було укладено 8 угод із загальною розкритою вартістю $428 млн, або близько 20% усього M&A-ринку.

Найшвидше зростала активність в енергетиці та комунальних послугах: кількість угод збільшилася з двох до п’яти.

Також помітно зріс інтерес до оборонних технологій. Якщо за дев’ять місяців 2025 року поріг KPMG у $5 млн перевищували лише дві оборонні угоди, то у 2026 році — вже п’ять.

Що буде далі

У KPMG очікують, що до кінця року інвестиційна активність залишатиметься вибірковою та концентруватиметься насамперед у оборонних технологіях, інноваціях, агробізнесі, енергетичній стійкості та інфраструктурі.

Подальша динаміка ринку залежатиме від безпекової ситуації, доступності фінансування, міжнародної підтримки та розвитку страхування воєнних ризиків.

Водночас нові інвестиційні ініціативи свідчать про готовність частини інвесторів вкладати кошти в Україну навіть за умов високої невизначеності. Зокрема, Dragon Capital та Horizon Capital залучають нові фонди із сукупним цільовим обсягом близько $750 млн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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