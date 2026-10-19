Національний банк України встановив офіційний курс долара на вівторок, 20 жовтня, на рівні 45,00 грн/$. Порівняно з 19 жовтня американська валюта подорожчала на 14 копійок — попередній офіційний курс становив 44,86 грн/$. Про це йдеться в даних НБУ.
19 жовтня 2026, 16:33
Долар повернувся до психологічної позначки: НБУ підвищив офіційний курс на 14 копійок
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Таким чином, долар знову повернувся до психологічної позначки 45 грн.
Євро також подорожчав
Офіційний курс євро на 20 жовтня становитиме 50,53 грн/€.
Це на 4 копійки більше, ніж 19 жовтня, коли європейська валюта коштувала 50,49 грн.
Отже, на 20 жовтня обидві основні валюти подорожчали: долар — до 45,00 грн, євро — до 50,53 грн.
Джерело: Мінфін
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