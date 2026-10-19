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19 жовтня 2026, 17:00

25 тисяч грн за авто: скільки власники дорогих машин сплатили до бюджетів у 2026 році

За дев’ять місяців 2026 року власники автомобілів преміум- та люкс-класу сплатили до місцевих бюджетів 260,5 млн грн транспортного податку. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

За дев’ять місяців 2026 року власники автомобілів преміум- та люкс-класу сплатили до місцевих бюджетів 260,5 млн грн транспортного податку.
Найбільше транспортного податку надійшло у Києві — 74,2 млн грн
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Це на 58,5%, або на 96,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше транспортного податку надійшло у Києві — 74,2 млн грн. Далі йдуть Дніпропетровська область — 23,8 млн грн, Одеська — 19,9 млн грн та Харківська — 19 млн грн.

Хто має сплачувати транспортний податок

Податок сплачують фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які володіють легковими автомобілями, що відповідають встановленим критеріям.

Йдеться про машини віком до п’яти років включно, середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат.

Станом на 1 січня 2026 року такий поріг становить 3 млн 242,625 тис. грн.

Ставка транспортного податку фіксована — 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.

Які автомобілі потрапляють під оподаткування

Перелік моделей, власники яких мають сплачувати транспортний податок, щороку затверджує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

У 2026 році до нього увійшла 1281 модель.

Серед марок, представлених у переліку, — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin і McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.

Сплачений транспортний податок залишається у місцевих бюджетах і може спрямовуватися, зокрема, на ремонт доріг, благоустрій та соціальні програми.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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