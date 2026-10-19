Платежі за секунди: як виявляти шахрайство й не затримувати перекази

Платежі проходять за лічені секунди, і виявляти підозрілі операції постфактум уже недостатньо. Як штучний інтелект і поведінкова аналітика допомагають контролювати ризики в реальному часі та зробити захист непомітним для клієнта, у своїй колонці NV розповіла Ірина Кирилюк, регіональна керівниця з питань етики та комплаєнсу Visa у Східній та Південно-Східній Європі, Центральній Азії та на Кавказі.

Швидкість рухає економіку, але й вносить нові ризики

Якщо за секунду здійснюється більше десятка тисяч транзакцій, то підходи до управління ризиками мають змінюватися.

Історично фінансовий моніторинг керувався принципом: щось сталося, а ми потім проаналізуємо. Були часи, коли ми аналізували щось за останній день, тиждень, місяць або квартал, щоб помітити певні тенденції. Звісно, наразі цього недостатньо. Ми бачимо потужний зсув від такого посттранзакційного моніторингу до того, щоб імплементувати компоненти прогностичного аналізу і виявляти багато індикаторів у режимі реального часу. Це приводить нас до розмови про автоматизацію, машинне навчання, нові підходи до обробки даних, штучний інтелект, поведінкову аналітику тощо.

Шахраї багато інвестують і в штучний інтелект, і в deepfake, і в інші схеми. Якщо ми хочемо хоча б не сильно відставати від них, то також потрібно вкладати в автоматизацію.

Швидкість дає можливість рухати економіку. Але з іншого боку, вона вносить певні ризики, на які потрібно реагувати. Тому фінансовий моніторинг та аналітика мають бути серед найважливіших питань, які слід ставити під час формування стратегії розвитку фінансової установи.

Безпека найкраще працює тоді, коли її не видно

Коли в компанії ефективно працює система комплаєнсу, клієнт отримує сучасні, безпечні, прості та швидкі фінансові послуги. І він не має замислюватися, скільки перевірок транзакцій, поведінки, бекграунду, походження коштів пройшло в фоновому режимі.

Водночас неможливо застосовувати однакові підходи до всіх. Потрібні зважені рішення з сегментації, бенчмаркінгу, правильного розуміння цифрового сліду. Ми хочемо бачити більше в цифровому просторі, бо живемо в еру, де кожен платіж генерує масу цифрових даних. Їх потрібно розуміти й знати, як обробляти.

Раніше клієнт фізично приходив робити ідентифікацію в банку, коли відкривав рахунок. І якщо менеджер бачив, що 5, 10 чи 15 людей привела одна й та сама людина, то мусив подати сигнал підрозділу фінансового моніторингу банку, і надалі щодо операцій цих клієнтів відбувалися відповідні перевірки.

У цифрову епоху цієї інформації ми вже не отримуємо, але є унікальні облікові ідентифікатори девайсів, IP-адреси тощо. З’явилося набагато більше інших даних, які ми маємо знати, читати, пов’язувати й робити поведінкову аналітику. Коли це все правильно налаштовано і є різний підхід до різних верств населення, то виграють і клієнт, і бізнес, адже все стає прозорішим.

Суть не в збільшенні контролю, а в тому, щоб правильний контроль застосовувався у правильний момент.