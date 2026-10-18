Державний Ощадбанк із 1 листопада 2026 року підвищує вартість обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки до 150 грн. Про це повідомила пресслужба банку.
18 жовтня 2026, 12:18
Ощадбанк змінює тарифи з 1 листопада: з яких клієнтів братимуть 150 грн
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Зміни стосуватимуться не всіх клієнтів, а саме неактивних поточних рахунків, відкритих без картки.
У банку пояснили, що новий тариф затверджено рішенням продуктового комітету та внесено до тарифів за обслуговування поточних рахунків.
Коли запрацює новий тариф
Підвищена вартість обслуговування почне діяти з 1 листопада. Ощадбанк прямо вказує, що тариф для неактивних рахунків зросте до 150 грн.
Водночас у короткому офіційному повідомленні банк не уточнює період, після якого рахунок визнається неактивним, а також періодичність стягнення 150 грн.
Джерело: Мінфін
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