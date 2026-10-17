Комп’ютер Apple 1976 року з підписом Возняка продали за $1,15 млн

На аукціоні Bonhams продали робочий комп’ютер Apple-1 1976 року за $1 148 200 з урахуванням комісії покупця. Пристрій із підписом Стіва Возняка та листом Стіва Джобса встановив світовий аукціонний рекорд серед Apple-1, які свого часу були продані покупцям. Про це повідомляє MacRumors із посиланням на аукціонний дім Bonhams. Торги завершилися 14 жовтня 2026 року.

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Деталі аукціону

За комп’ютер змагалися два учасники протягом 28 хвилин. Остаточна вартість перевищила попередню оцінку лота — від $500 тис. до $800 тис.

Пристрій відомий як «Hatfield» Apple-1 — за прізвищем першого власника Фреда Гетфілда. Він придбав його за $666,60. Це один із лише 74 підтверджених екземплярів Apple-1, що збереглися, та один із небагатьох, які досі працюють. На платі є підпис розробника комп’ютера, співзасновника Apple Стіва Возняка.

Особливу цінність лоту додає лист Стіва Джобса 1978 року. Гетфілд скаржився на брак програмного забезпечення для Apple-1, а Джобс у відповідь запропонував обміняти пристрій на плату Apple II з доплатою $400. Власник відмовився та зберіг комп’ютер.

Разом із ним покупець отримав оригінальні інструкції, запрошення до клубу власників Apple-1, спеціально виготовлений блок живлення, монітор і клавіатури тієї епохи.