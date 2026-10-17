Євро здивує більше за долар? Прогноз курсу на тиждень (відео)

Чи наблизиться долар до 45,65 грн, а євро — до 51,40 грн уже цього тижня?

На валютний ринок тиснуть високі ціни на нафту, геополітична напруженість на Близькому Сході та економічні проблеми у США і Європі. Водночас НБУ доведеться активно підтримувати гривню. А ситуація навколо Ормузької протоки продовжує створювати ризики для світових ринків.

Чи втримає НБУ ситуацію на валютному ринку? Чому євро залишається головною валютою для спекуляцій в обмінниках? І в яких межах коливатимуться долар, євро, золото та срібло з 15 по 21 жовтня?

Відповіді та детальний прогноз — у новому випуску.