Чи наблизиться долар до 45,65 грн, а євро — до 51,40 грн уже цього тижня?
17 жовтня 2026, 9:41
Євро здивує більше за долар? Прогноз курсу на тиждень (відео)
На валютний ринок тиснуть високі ціни на нафту, геополітична напруженість на Близькому Сході та економічні проблеми у США і Європі. Водночас НБУ доведеться активно підтримувати гривню. А ситуація навколо Ормузької протоки продовжує створювати ризики для світових ринків.
Чи втримає НБУ ситуацію на валютному ринку? Чому євро залишається головною валютою для спекуляцій в обмінниках? І в яких межах коливатимуться долар, євро, золото та срібло з 15 по 21 жовтня?
Відповіді та детальний прогноз — у новому випуску.
Джерело: Мінфін
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