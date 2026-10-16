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16 жовтня 2026, 16:15

Нові правила оцінки майна: звіти потрібно буде реєструвати, інакше вони стануть недійсними

Верховна Рада ухвалила новий закон про оцінку майна, який замінить чинний документ 2001 року. Він передбачає обов’язкову реєстрацію окремих звітів про оцінку, нові вимоги до оцінювачів і можливість оскаржувати результати оцінки без звернення до суду. Основна частина норм запрацює через 18 місяців. Про це йдеться в матеріалі LIGA ZAKON.

Верховна Рада ухвалила новий закон про оцінку майна, який замінить чинний документ 2001 року.
Незареєстрований звіт оцінювача буде недійсним: головне про новий закон
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Верховна Рада 14 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт № 13435 «Про оцінку майна». Новий закон має наблизити українські правила оцінювання до європейських і міжнародних стандартів та замінити закон, який діє з 2001 року.

Документ набере чинності наступного дня після опублікування. Водночас більшість нових правил почне діяти через 18 місяців.

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Які звіти потрібно буде реєструвати

Окремі звіти про оцінку майна потрібно буде вносити до державного Реєстру звітів та рецензій. Це стосується оцінки державного й комунального майна, звітів для фінансових установ, а також оцінки, яку проводять для визначення суми податків.

Оцінювач матиме три календарні дні, щоб зареєструвати звіт. Якщо він цього не зробить, документ буде недійсним. Такого ж статусу набуде звіт, складений за наявності конфлікту інтересів.

У деяких випадках звіти також обов’язково перевірятимуть інші оцінювачі. Це потрібно буде робити, якщо на підставі звіту рішення ухвалює державний орган або якщо угоду укладає компанія, у якій державі чи громаді належить понад 50% капіталу. Перевіряти такі документи зможуть оцінювачі, які мають щонайменше п’ять років досвіду.

Що зміниться для оцінювачів

Оцінювачі особисто відповідатимуть за підготовлені звіти. Щоб підтверджувати свою кваліфікацію, вони мають проходити відповідну процедуру раз на три роки та обов’язково бути членами саморегулівної організації.

Також закон забороняє виплачувати оцінювачу винагороду, розмір якої залежить від результату оцінки. Зокрема, не можна платити йому частку від вартості майна.

Якщо виникне спір щодо звіту, його можна буде оскаржити без звернення до суду. Такі справи розглядатиме апеляційний комітет при Фонді державного майна України (ФДМУ).

Які правила запрацюють одразу

Деякі зміни почнуть діяти вже з набранням чинності законом.

Зокрема, майно, продане на електронному аукціоні, вважатиметься таким, що має ринкову вартість за ціною продажу. Додатково оцінювати його чи погоджувати вартість не потрібно буде.

Зміняться й правила реєстрації компаній. Коли реєструватимуть юридичну особу або змінюватимуть її адресу, реєстратор перевірятиме, чи має засновник право користуватися приміщенням за вказаною юридичною адресою.

Крім того, протягом 36 місяців незалежна оцінка майна замінить експертну грошову оцінку сільськогосподарських земель.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BigBend
BigBend
16 жовтня 2026, 16:25
#
Чудово, тепер інфу про вартість майна можна буде купити в даркнеті.
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