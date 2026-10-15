Податки від резидентів Дія.City майже подвоїлися: скільки бізнес сплатив у 2026 році

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З моменту запуску спеціального правового режиму у 2022 році його резиденти загалом сплатили понад 109 млрд грн податків.

У Дія.City вже понад 4,7 тисячі компаній

Наразі статус резидента Дія.City мають понад 4 700 технологічних компаній.

Спеціальний режим передбачає податкові умови для технологічного бізнесу, гнучкі форми співпраці з фахівцями, інструменти для залучення інвестицій та механізми захисту інтелектуальної власності.

За даними повідомлення, зростання кількості резидентів і масштабів їхнього бізнесу супроводжується збільшенням податкових надходжень до бюджету.