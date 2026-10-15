За січень-вересень 2026 року резиденти Дія.City сплатили до державного бюджету 43,9 млрд грн податків. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження перевищили 22 млрд грн.
15 жовтня 2026, 8:47
Податки від резидентів Дія.City майже подвоїлися: скільки бізнес сплатив у 2026 році
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З моменту запуску спеціального правового режиму у 2022 році його резиденти загалом сплатили понад 109 млрд грн податків.
У Дія.City вже понад 4,7 тисячі компаній
Наразі статус резидента Дія.City мають понад 4 700 технологічних компаній.
Спеціальний режим передбачає податкові умови для технологічного бізнесу, гнучкі форми співпраці з фахівцями, інструменти для залучення інвестицій та механізми захисту інтелектуальної власності.
За даними повідомлення, зростання кількості резидентів і масштабів їхнього бізнесу супроводжується збільшенням податкових надходжень до бюджету.
Джерело: Мінфін
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