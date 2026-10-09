Понад 336 вагонів із зерном на добу: як зросли українські перевезення через західні кордони

У жовтні «Укрзалізниця» передає через західні прикордонні переходи майже вп’ятеро більше вагонів із зерном, ніж у липні. Порівняно з вереснем середньодобовий показник зріс на 20% — до 336,3 вагона, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Польща залишається головним напрямком

За перші шість днів жовтня до Польщі передавали в середньому 106 вагонів із зерном на добу. Це на 37 вагонів, або майже на 54%, більше, ніж у вересні. До Угорщини середньодобова передача становила 89,2 вагона — на 14 вагонів, або на 18,6%, більше за вересневий показник. До Румунії передавали 72,7 вагона на добу, що на 15 вагонів більше, ніж місяцем раніше. Натомість на словацькому напрямку показник знизився до 68,5 вагона на добу. Це на 10 вагонів, або на 12,7%, менше, ніж у вересні.

Зерно перевозять активніше, а накопичення скорочується

За словами Ткачова, у напрямку західних прикордонних переходів, через Молдову та дунайські порти рухаються 3459 вагонів із зерном. Якщо врахувати інші аграрні вантажі, загальна кількість становить 4095 вагонів, зокрема 603 вагони з олією. Порівняно з 30 вересня кількість вагонів із зерном у накопиченні скоротилася на 334, а вагонів з олією — на 108.

Удари по підстанціях і потягах ускладнюють перевезення

Окремою проблемою залишаються безпекові обмеження. За словами Ткачова, протягом останніх двох тижнів майже щодня фіксували удари по тягових підстанціях і рухомому складу. Він повідомив, що це вплинуло на швидкість руху та терміни доставки зерна й інших вантажів, а також ускладнило їх підвезення та перевезення.