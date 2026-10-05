ШІ забирає робочі місця: Білл Гейтс запропонував оподатковувати роботів та ШІ

Засновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що урядам у майбутньому, можливо, доведеться обмежувати заміну людей машинами в окремих сферах та змінювати податкову систему через стрімкий розвиток штучного інтелекту. За його словами, йдеться про реформу податкової системи, більшу за будь-які зміни, які відбувалися протягом його життя. Про це він заявив у новому есеї про вплив ШІ та інтерв'ю Axios.

Гейтс припускає, що штучний інтелект зможе перевершити людей у настільки широкому спектрі завдань, що простого перенавчання працівників, які втратять роботу, буде недостатньо.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Гейтс пропонує залишити частину роботи людям

Гейтс припускає, що штучний інтелект зможе перевершити людей у настільки широкому спектрі завдань, що простого перенавчання працівників, які втратять роботу, буде недостатньо.

Він запропонував концепцію «Human Reserved» — професій або окремих завдань, які суспільство вирішуватиме залишати за людьми навіть у випадках, коли їх здатні виконувати ШІ чи роботи.

За аналогією Гейтс порівнює це з природними заповідниками: суспільство може освоїти певну територію, але свідомо не робить цього, щоб зберегти те, що вважає цінним.

Серед сфер, де люди, на його думку, мають очевидні переваги, Гейтс назвав догляд за дітьми та роботу присяжних. Водночас він не пропонує повністю забороняти ШІ в таких галузях, як освіта чи охорона здоров’я. На його думку, професії можуть залишатися за людьми, тоді як працівники використовуватимуть ШІ як інструмент для підвищення ефективності.

Концепція може передбачати як постійне закріплення певних професій за людьми, так і тимчасовий захист працівників, яким складно перейти в іншу сферу. Ще один варіант — поступове впровадження ШІ замість різкої заміни працівників.

Що пропонує зробити з податками

Окремо Гейтс запропонував оподатковувати AI-токени та роботів. За його оцінкою, нинішня податкова система створює економічний стимул для компаній замінювати людську працю машинами.

Наприклад, якщо працівнику виплачують зарплату, роботодавець сплачує пов’язані з нею податки, тоді як придбання робота може розглядатися як бізнес-витрати.

На думку Гейтса, податок на автоматизацію міг би частково послабити цей стимул.