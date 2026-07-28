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28 липня 2026, 16:00

Онлайн-школа ThinkGlobal запустила застосунок для Android та iOS

Витрати на навчання дитини тепер видно зі смартфона. Онлайн-школа ThinkGlobal випустила власний застосунок для батьків. У ThinkGlobal Parent App у реальному часі показані баланс рахунку, бонуси, вартість активних груп, оцінки та відвідування уроків. Застосунок безоплатний і вже доступний у двох магазинах застосунків.

Витрати на навчання дитини тепер видно зі смартфона.

Освіта як регулярна стаття сімейного бюджету

Плата за школу перестала бути разовою покупкою на початку вересня — це щомісячний платіж, який родина планує нарівні з комуналкою та мобільним зв'язком. За даними Держстату, у червні 2026 року споживчі ціни зросли на 7,2% порівняно з червнем попереднього року, тож кожна стаття видатків потребує точнішого обліку. Дистанційна освіта тут має особливість: послуга цифрова, оплата помісячна, а результат довго лишається неочевидним для того, хто платить. Саме цю прогалину закривають батьківські застосунки, проте класичні електронні щоденники зосереджені на оцінках, відвідуванні й домашніх завданнях, тимчасом як фінансова частина зазвичай залишається в листуванні з бухгалтерією.

Що показує ThinkGlobal Parent App

Застосунок поєднує дві речі, які раніше жили окремо: успішність дитини та рух коштів на рахунку родини. Після входу батьки бачать актуальні дані без запитів у підтримку й пошуку старих листів у пошті.

Основні можливості застосунку:

  • Баланс і бонусний рахунок у реальному часі.

  • Швидкий перехід до персонального рахунку для поповнення.

  • Інформація про активні групи та вартість навчання.

  • Оцінки, відвідування занять і результати тестувань.

  • Детальні звіти про успішність дитини.

  • Доступ до облікових даних учня та прямі посилання на платформу уроків і Microsoft Teams.

  • Форма запису на додаткові заняття й зв'язок зі школою через Telegram-бот.

Для родини це означає, що будь-яке питання про гроші чи навчання закривається за кілька дотиків до екрана, а не за півдня телефонних розмов. Оскільки застосунок показує саме активні групи, влітку дані нікуди не зникають: родини, чиї діти займаються в літньому таборі онлайн, бачать поточні заняття й баланс у тому самому інтерфейсі.

Як влаштована оплата навчання й контроль балансу

Оплата в школі працює за балансовою моделлю: родина поповнює рахунок, а кошти списуються поурочно, за фактом проведених занять. Поповнити баланс можна від однієї гривні — так само просто, як мобільний рахунок, тому платіж легко розбити на кілька комфортних сум замість одного великого переказу. Невикористані кошти не «згорають»: повернути їх можна будь-якої миті, і зазвичай процедура триває до трьох робочих днів.

Окремо передбачено кредитний період. Якщо родина забула про платіж, дитина не втрачає доступ до уроків, доки питання не владнають, — це знімає ризик, коли фінансова заминка б'є по навчанні. Працює і реферальна програма: тисячу гривень бонусу отримують обидві сторони, коли друзі родини оплачують будь-яку суму. Так онлайн-школа ThinkGlobal вибудовує платіжну дисципліну без штрафів і блокувань, а дистанційне навчання лишається передбачуваним за витратами.

Де завантажити застосунок для Android та iOS

Застосунок опубліковано в обох великих магазинах у категорії «Освіта» й поширюється безоплатно. Технічні вимоги мінімальні, тож він працюватиме навіть на старіших моделях смартфонів.

Власники iPhone та iPad знаходять застосунок в App Store. Розмір файлу — 30,2 МБ, потрібна iOS або iPadOS версії 15.0 і новіша, віковий рейтинг — 4+.

Користувачі Android завантажують його в Google Play. Розмір файлу — 28 МБ, потрібна версія Android 6.0 і новіша, віковий рейтинг — 3+.

Окремо варто сказати про дані, бо йдеться про фінансову інформацію родини. Розробник заявляє, що дані не передаються третім сторонам і шифруються під час передавання. З персональної інформації застосунок використовує лише номер телефону, і потрібен він винятково для роботи самого сервісу. Для чату зі школою знадобиться встановлений Telegram, а для доступу до уроків і повної функціональності учнівського акаунту — Microsoft Teams. Обидві програми теж безоплатні.

Формати навчання й вартість у 2026 році

Застосунок показує вартість тієї програми, яку обрала конкретна родина, а вибір у школі побудований за принципом «платиш за обсяг живих уроків». Різниця між пакетами відчутна: від доступу до платформи з матеріалами й контрольними — до повноцінного навчального дня з живими уроками щодня. Нижче наведено чинні ціни станом на липень 2026 року.

Формат навчання

Що входить

Вартість на місяць

Школа без вчителя онлайн (1−11 клас)

Матеріали платформи, тренувальні завдання, контрольні, куратор

980 ₴

Базова школа онлайн (1−11 клас)

Пакет «Без вчителя» плюс живі уроки з основних предметів за бажанням, оцінювання за чверть, записи занять

2200 ₴

Репетитор онлайн (1−11 клас)

Математика, англійська, українська; історія України — для старших класів. Два живі уроки щотижня, групи до п'яти учнів, урок — 210 ₴

1680 ₴

Друга зміна онлайн (1−11 клас)

Два живі уроки щодня, сорок уроків на місяць, фокус на математиці, англійській та українській, у старших класах додається фізика

4500 ₴

Повний день онлайн (1−11 клас)

Повноцінна школа: живі уроки щодня — до п'яти в початковій і до шести в старшій, математика, англійська та українська щодня

6800 ₴ 1−5 клас,

7960 ₴ 6−11 клас

Порівняння з очною приватною школою тут не зовсім коректне через різні статті витрат, зате всередині онлайн-формату логіка прозора: родина платить не за «пакет послуг узагалі», а за конкретну кількість живих уроків, які потім видно в застосунку разом з оцінками. Якість цих уроків має зовнішнє підтвердження. У рейтингу п'яти найкращих дистанційних шкіл України, складеному на основі даних Українського центру оцінювання якості освіти за результатами НМТ-2025, ThinkGlobal посідає перше місце за середнім балом серед онлайн-шкіл. Окремо школа увійшла до п'ятірки всіх закладів країни з англійської мови — поряд з очними ліцеями та гімназіями. Повний звіт за 2026 рік установа оприлюднить восени, тому чинні рейтинги закладів досі спираються на торішню сесію.

Що найчастіше запитують батьки про застосунок і оплату

Чи потрібно платити за сам застосунок? Ні. ThinkGlobal Parent App безоплатний в обох магазинах, окремої підписки на нього немає — родина оплачує лише навчання за обраним форматом.

Що буде, якщо не поповнити баланс вчасно? Дитина не втратить доступ до уроків: спрацьовує кредитний період, протягом якого навчання триває, а родина спокійно закриває платіж.

Чи можна повернути гроші, які лишилися на балансі? Так. Невикористані кошти з балансу повертають у будь-який момент, зазвичай упродовж трьох робочих днів.

Чи видно оцінки одразу після уроку? Так, успішність, відвідування та результати тестувань відображаються в реальному часі, а окремо доступні детальні звіти за період.

Прозорість, яку можна порахувати

Родина, що оплачує освіту зі своєї кишені, має право бачити, за що саме платить, — так само чітко, як бачить виписку за карткою. Коли оцінки, відвідування й баланс зведені в один екран, розмова про навчання перестає бути здогадками й спирається на конкретні цифри. Це та зміна, яку цифрові сервіси приносять у сімейні фінанси загалом: менше довіри «на слово», більше даних, що їх можна перевірити будь-якої миті.

Джерело: Мінфін
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