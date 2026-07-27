Цифрове безсмертя за $20 на місяць: як створюють цифрових двійників померлих і на чому заробляють

Уявіть: ви відкриваєте чат і бачите знайоме обличчя, чуєте голос, який думали, що втратили назавжди. Кілька фото, уривок голосу та старі повідомлення — і людина продовжує жартувати, давати поради та просто бути поруч. І все це — лише за $20 на місяць. У 2026 році цифрове безсмертя перестало бути фантастикою. Воно стало підписною послугою, новим ринком і серйозним викликом для нашого розуміння смерті, спадщини та бізнесу.

Чому пам’ять тепер можна купити

Пам’ять про людину більше не є чимось ефемерним — сьогодні це повноцінний цифровий актив із щомісячною вартістю обслуговування. Бажання зберегти близьких існувало завжди, але тільки розвиток великих мовних моделей перетворив цей одвічний попит на реальні пропозиції. Щоправда, сучасне цифрове безсмертя виявилося далеким від фантазій про перенесення свідомості в машину, а технології пропонують лише переконливу, але схематичну тінь особистості.

Сировину для цих продуктів ми роками безкоштовно накопичуємо самі. Наші листування, дописи, фотографії та голосові нотатки утворюють цифровий слід, який раніше просто припадав пилом у цифрових архівах. З появою технологій цей пасивний масив даних перетворився на капіталізований ресурс, на якому стартапи й технологічні гіганти вже будують нову ринкову нішу.

Два обличчя цифрової пам’яті

Щоби перетворити масив даних на двійника, штучний інтелект аналізує цифровий слід людини: від улюблених фраз і голосових інтонацій до міміки та реакцій. Клонування голосу й генерація відео надають алгоритму зовнішньої схожості, але те, як саме ШІ використовує ці дані, розділило ринок на два підходи.

Перший підхід відомий як AI memorial. Це безпечний цифровий архів, який людина готує ще за життя, фіксуючи власні спогади без жодних генеративних вигадок. Американський стартап StoryFile пропонує користувачам відповісти на сотні запитань про дитинство та життєві рішення, а потім алгоритм просто витягує потрібний відеофрагмент. Вартість обслуговування таких платформ складає близько $40 на місяць. За схожою моделлю працював і сервіс HereAfter AI, передплата на який коштувала значно дешевше — від $4 на місяць. Проте влітку 2026 року проєкт закрився, а користувачам просто запропонували завантажити завірені аудіофайли назад. Це стало жорстким нагадуванням, що навіть технологічне безсмертя повністю залежить від бізнес-моделі стартапу.

Другий підхід — це AI agent. Тут велика мовна модель навчається на повідомленнях людини та формулює абсолютно нові відповіді, які ніколи не звучали за життя, але здаються природними. Південнокорейський проєкт re;memory від компанії DeepBrain AI створює повноцінний відеоаватар, а американський You Only Virtual відтворює текстовий та голосовий стиль. Передплата за таку «емоційну присутність» коштує близько $20−24 на місяць. Для бізнесу це надзвичайно вигідна модель: родичі померлого роками платять за підписку, адже скасувати її для них психологічно означає втратити близьку людину вдруге.

Чому люди готові платити за ще одну розмову

Масового дослідження попиту на ШІ-двійників поки немає, а більшість компаній не розкриває кількість платних користувачів. Проте поява десятків подібних сервісів показує, що технологія знайшла аудиторію. Люди платять за можливість почути знайомий голос, поставити запитання або зберегти історії для дітей, які ніколи не зустрінуться зі старшими родичами.

У 2026 році команда Університету Колорадо запропонувала 16 учасникам поспілкуватися з ШІ-версіями померлих близьких. Моделі, які говорили від першої особи, створювали сильніше відчуття присутності. Одна з учасниць сказала, що така розмова дала їй давно очікуване відчуття завершеності. Знайомі слова й тон виявлялися важливішими за бездоганну точність відповідей.

Саме емоційна близькість формує попит на цифрове безсмертя. Звичайний архів зберігає минуле, тоді як ШІ-двійник реагує тут і зараз. Людина отримує ілюзію продовження стосунків і може повертатися до неї в будь-який момент. Водночас учасники дослідження побоювалися, що регулярні розмови перетворять тимчасову підтримку на залежність.

На чому зароблятимуть цифрові двійники

Споживча підписка є лише першим рівнем монетизації. Вона покриває зберігання даних і регулярні розмови з аватаром. Окремо компанії продають відеогенерацію, додаткові голоси, сімейний доступ і персональні сценарії. Проте найбільший потенціал має використання цифрової особистості за межами родинного архіву.

Одним із джерел доходу стане ліцензування зовнішності та голосу. У 2026 році спадкоємці Вела Кілмера дозволили відтворити актора для фільму As Deep as the Grave. Кілмер погодився на роль ще за життя, але через стан здоров’я не зміг знятися. Його родина схвалила використання ШІ й отримує компенсацію. За такою моделлю цифрові образи акторів, музикантів та інфлюенсерів можуть роками приносити спадкоємцям роялті.

Наступний рівень передбачає монетизацію знань і професійного досвіду. Afterlife AI досліджує, чи зможе двійник читати лекції, виконувати частину роботи свого творця або допомагати керувати сімейним трастом. Якщо такі функції стануть законними й технічно надійними, аватар зможе продавати консультації, навчальні матеріали та доступ до персональної експертизи. Дохід розподілятиметься між спадкоємцями, платформою і власниками ліцензії.

Окрема модель заробітку на «мертвих душах» формується для великих платформ. Meta вже запатентувала систему, здатну продовжувати активність користувача після його смерті. Компанія поки не планує запускати її, але економічний інтерес очевидний. Цифровий двійник може підтримувати аудиторію, публікувати контент і зберігати рекламні доходи. Платформа при цьому отримує більше залучення, даних і комісій від ліцензування.

Хто відповість за життя після смерті

Щойно цифровий двійник починає діяти, головним стає питання відповідальності. Якщо він поширить неправду, обдурить клієнта, укладе невигідну угоду або допоможе вчинити злочин, покарати сам алгоритм неможливо. ШІ не має правосуб'єктності, власного майна чи юридичної волі. Слідству або суду доведеться шукати конкретну людину чи компанію, яка запустила систему, контролювала її або не встановила належних обмежень.

Не менш складне питання виникне, якщо двійник зробить відкриття. Сам ШІ не може отримати патент. Якщо цифровий двійник самостійно розробить нову технологію, право на неї може опинитися в юридичній прогалині. Комерційну вигоду тоді визначатимуть договори між родиною, власником сервісу та компанією, якій належить модель.

Єдиного власника у цифрової особистості також може не бути. Авторські права на листи, фотографії та записи здатні перейти спадкоємцям. Код і мовна модель зазвичай належать платформі. Право використовувати голос та обличчя регулюється окремо й залежить від країни. GDPR взагалі не поширюється на дані померлих, хоча окремі держави встановлюють власні правила. Так, у Каліфорнії права на комерційно цінний образ можуть зберігатися 70 років, а використання цифрової копії померлого виконавця потребує згоди правовласника.

Тому родичі не завжди зможуть просто натиснути кнопку видалення. Якщо людина за життя передала права студії, платформі або сімейному трасту, спадкоємці можуть не контролювати подальше використання двійника. У цифровому заповіті доведеться окремо вказувати, хто керує аватаром, скільки він існує, що йому дозволено говорити та хто має право остаточно його вимкнути.

Залишається й ризик банкрутства самої платформи. Виходом може стати зберігання вихідних файлів у незалежному сховищі, передача ключів цифровому виконавцю заповіту або використання escrow, за якого дані автоматично повертаються родині після закриття компанії. Без такої умови користувач купує лише тимчасовий доступ до чужого сервера.

Чи має ШІ право говорити за померлих

Якщо юридичні проблеми цифрового безсмертя можна звести до договорів, ліцензій і прав власності, то з етичними ситуація куди складніша. Чи має взагалі ШІ право говорити за померлого, висловлювати його ставлення до нових подій і приймати моральні рішення від його імені? Поки система відтворює старий запис, ми чуємо справжні слова. Коли ж вона генерує відповідь, слова формує модель на основі даних і правил, заданих живими. І лише знайомий голос змушує сприймати їх як справжню позицію померлого.

У 2025 році ШІ-двійник убитого Крістофера Пелкі виступив у суді Аризони під час оголошення покарання його вбивці. Аватар сказав, що пробачає вбивцю і в іншому житті вони могли б стати друзями. Ці слова написала сестра загиблого. Суддя назвав пробачення щирим, однак окремо врахував вимогу родини призначити максимальне покарання. У результаті чоловік отримав 10,5 року ув’язнення замість дев’яти років, яких просила прокуратура. Захист подав повідомлення про апеляцію, порушивши питання про можливий вплив ШІ-відео на рішення суду.

Подібна технологія вже формує й політичні заяви. У межах проєкту The Shotline голоси шістьох загиблих від вогнепальної зброї телефонували американським конгресменам і вимагали посилити контроль за зброєю. Серед них був 17-річний Хоакін Олівер, убитий під час стрілянини у школі Паркленда. Згодом журналіст навіть провів інтерв'ю з його цифровим аватаром.

Навіть згода, надана за життя, не розв’язує проблему повністю. Людина може дозволити створити меморіального двійника, але не здатна передбачити майбутні технології, зміну власників платформи чи нові способи монетизації. Її образ можуть використати для реклами, політичної агітації або заяв, із якими вона ніколи не погодилася б. Згода на цифрове продовження життя ще не означає згоду на кожну майбутню роль.

Тож, зрештою, світ навчився створювати цифрове безсмертя раніше, ніж вирішив, як захистити померлого від життя, якого він для себе не обирав.