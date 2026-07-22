Податкова назвала регіони, де найбільше платять податку на нерухомість

У першому півріччі 2026 року власники житлової та нежитлової нерухомості перерахували до місцевих бюджетів майже 6,1 млрд грн податку на нерухоме майно. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 8,6 %. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

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Загалом з початку року свій внесок у розвиток територіальних громад зробили понад 500 тисяч платників. Саме ці кошти залишаються на місцях і спрямовуються на фінансування освіти, медицини, благоустрою, ремонту доріг, підтримку комунальної інфраструктури та інших потреб громад.

Де найбільші суми

Найбільші суми податку сплатили власники нерухомості столиці та кількох регіонів. Лідером традиційно став Київ, де до бюджету надійшло 1,2 млрд грн.

Серед регіонів із найбільшими надходженнями також:

Київська область — 674,3 млн грн,

Дніпропетровська область — 620 млн грн,

Львівська область — 602,8 млн гривень.

Хто сплачує податки

Податок на нерухомість сплачують не всі власники житла. Обов'язок виникає лише тоді, коли площа об'єкта перевищує встановлені Податковим кодексом норми: 60 кв. м для квартири, 120 кв. м для житлового будинку або 180 кв. м, якщо у власності одночасно перебувають квартира і будинок.

При цьому податок нараховується не на всю площу, а лише на квадратні метри, які перевищують визначений законом ліміт.

Розмір податку залежить від рішення місцевої влади. Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставку, яка не може перевищувати 1,5 % мінімальної заробітної плати за один квадратний метр понад установлену норму. Саме тому сума податку може відрізнятися залежно від територіальної громади.