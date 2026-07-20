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20 липня 2026, 12:04

Удари по Wildberries: які наслідки для економіки росії

Після серії атак безпілотників на логістичні центри Wildberries у Ногінську, Котовську та Подольську російський ринок e-commerce зіткнувся з новою реальністю. Чому удари по складах одного з найбільших маркетплейсів рф можуть вплинути не лише на онлайн-торгівлю, а й на мільйони продавців, працівників і покупців, розповів колишній президент Київстару Петро Чернишов.

Після серії атак безпілотників на логістичні центри Wildberries у Ногінську, Котовську та Подольську російський ринок e-commerce зіткнувся з новою реальністю.

Українські дрони долетіли до складів

Нарешті українські дрони вдарили по складах компанії Wildberries — причому одразу по декількох. У ніч проти 18 липня атаки зазнали логістичні центри в Ногінську Московської області та Котовську Тамбовської області. Судячи з відео, пожежі були настільки масштабними, що так горить не кожен середній нафтопереробний завод.

А вже 20 липня безпілотники атакували ще один логістичний центр Wildberries — цього разу в Подольську Московської області. На місці удару спалахнула масштабна пожежа. Отже, йдеться вже не про одиничну атаку, а про послідовні удари по логістичній інфраструктурі одного з найбільших російських маркетплейсів.

Що саме зберігалося на цих складах?

Якщо в Україні є Rozetka, яка продає товари, і «Нова пошта», яка їх доставляє, то в росії ринок розвивався інакше. Там Wildberries і Ozon одночасно виконують обидві функції — і продають, і доставляють. Причому працюють не лише з кінцевими споживачами: через ці платформи малий бізнес по всій країні отримує товари й навіть сировину.

І це не «пара складів із китайським мотлохом», як, напевно, намагатимуться представити ситуацію російські чиновники. Насправді це один із хребтів російської економіки:

Wildberries і Ozon разом контролюють близько 77−80% усіх онлайн-замовлень у росії, а обсяг усього ринку e-commerce у 2025 році сягнув приблизно 13 трлн рублів, або близько $167 млрд.

На цих двох майданчиках працюють понад 1,2 млн продавців. Тобто йдеться не просто про великий гіпермаркет, а про інфраструктуру, від якої залежить величезний пласт малого бізнесу.

Обидві компанії входять до топ-50 найбільших компаній росії за рейтингом РБК 500: Wildberries посідає 24-те місце, Ozon — 41-ше.

Частка онлайн-торгівлі в загальному ритейлі рф уже становить близько 14% і продовжує зростати. Отже, що більшою ставатиме залежність російського ринку від e-commerce, то відчутнішими будуть наслідки таких ударів.

Росія вже давно й систематично завдає ракетних ударів по терміналах «Нової пошти» — щонайменше вісім із них було зруйновано. Я давно дивувався: чому Україна не відповідає симетрично — ударами по Wildberries або, ще краще, також по Ozon? Адже це виглядало б логічною дзеркальною відповіддю. І ось це нарешті сталося.

Що це означає

  • Такі термінали в росії практично не захищені засобами ППО, а тому залишаються вразливими для атак.

  • Це справді кровоносна система не лише російського e-commerce для звичайних споживачів, а й логістики малого бізнесу — тих самих понад 1,2 млн продавців.

  • Коли продавець розуміє, що по такому терміналу може бути завдано удару, він неминуче переглядає свою поведінку: формує менші партії товару, скорочує терміни зберігання та намагається не концентрувати запаси в одному місці. Окремий привіт усім, хто використовував ці склади для своєї інтернет-торгівлі.

  • Щодо Котовська вже повідомляли про сімох загиблих. Тепер і рядові працівники таких об'єктів серйозно замисляться, чи варта невелика зарплата такого ризику. Логістика, побудована на дешевій робочій силі та відсутності належного захисту, — це вже питання не лише бізнесу, а й того, чи погодиться людина взагалі вийти на нічну зміну.

Російській владі, звісно, може бути байдуже до якихось терміналів, де, на її думку, зберігаються дешеві китайські товари. Але людям зовсім не байдуже: продавцям, які втрачають продукцію, працівникам, котрі ризикують життям за невеликі гроші, та звичайним покупцям, які звикли отримувати замовлення вже наступного дня.

Цікаво, наскільки швидко та суттєво тепер зміниться їхня поведінка.

Автор:
Чернишов Петро
підриємець, екс-президент Київстар Чернишов Петро
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
vt313
vt313
20 липня 2026, 12:43
#
Так, але там сотня великих складів і кілька сотень малих.
Мабуть військові обєкти більш важливі цілі.
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