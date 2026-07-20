У понеділок, 20 липня, на готівковому ринку середній курс долара додав 24 копійки у купівлі та 27 копійок у продажу. Євро додало 27 копійок у купівлі та у продажу.
20 липня 2026, 10:32
Готівковий долар додав 27 копійок у продажу: що відбувається з курсом 20 липня
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах втратив у купівлі 12 копійок та 3 копійки у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та подорожчало на 4 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,41−44,91 грн. Євро купують за 50,86 грн, а продають за 51,49 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,61−44,72, євро — 51,20−51,39 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,67−44,70 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,09−51,11 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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