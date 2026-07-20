Щойно призначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький готівкою зберігає 60% своїх заощаджень, решта — в банках. При цьому, в гривні в нього мізерна частка заощаджень. Про це пише видання «Кошт».
20 липня 2026, 11:15
Корецький задекларував понад 108 млн грн активів: у якій валюті зберігає кошти
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Що задекларував Корецький
Згідно з декларацією за минулий рік, загальна сума грошових активів у 2025 році у перерахунку в гривні за курсом станом на 17 липня 2026 року — 108,8 млн грн. Із зазначеної суми:
Серед вкладень у банку майже 76% зберігається в невідомому банку (інформація відсутня в декларації) і решта розподілені в п’яти банках:
- майже 12% — в Ощадбанку
- трохи більше 5% — в Таскомбанку
- майже 4% — в ПриватБанку
- також майже 4% — в Кредобанку
- близько 0,001% — в Банку інвестицій та заощаджень (входить по факту в групу WOG).
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Хто такий Корецький
Сергій Корецький менеджер у нафтогазовій галузі. З квітня 2025 року очолює НАК «Нафтогаз України», а до цього керував ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта».
Раніше понад 20 років працював у групі компаній «Континіум», зокрема очолював мережу автозаправних комплексів WOG.
Джерело: Мінфін
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