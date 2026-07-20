Корецький задекларував понад 108 млн грн активів: у якій валюті зберігає кошти

Щойно призначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький готівкою зберігає 60% своїх заощаджень, решта — в банках. При цьому, в гривні в нього мізерна частка заощаджень. Про це пише видання «Кошт».

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Що задекларував Корецький

Згідно з декларацією за минулий рік, загальна сума грошових активів у 2025 році у перерахунку в гривні за курсом станом на 17 липня 2026 року — 108,8 млн грн. Із зазначеної суми:

74% зберігається у євро

24,8% — у доларах

0,98% — у гривні

0,05% — у фунтах стерлінгів.

Серед вкладень у банку майже 76% зберігається в невідомому банку (інформація відсутня в декларації) і решта розподілені в п’яти банках:

майже 12% — в Ощадбанку

трохи більше 5% — в Таскомбанку

майже 4% — в ПриватБанку

також майже 4% — в Кредобанку

близько 0,001% — в Банку інвестицій та заощаджень (входить по факту в групу WOG).

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Хто такий Корецький

Сергій Корецький менеджер у нафтогазовій галузі. З квітня 2025 року очолює НАК «Нафтогаз України», а до цього керував ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта».

Раніше понад 20 років працював у групі компаній «Континіум», зокрема очолював мережу автозаправних комплексів WOG.