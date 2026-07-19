У США заарештували хакера, який викрав понад $220 000 у криптовалюті через Steam-ігри

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 липня 2026, 9:37

У США заарештували хакера, який викрав понад $220 000 у криптовалюті через Steam-ігри

У США заарештували 21-річного мешканця Флориди, якого підозрюють у викраденні понад $220 000 у криптовалюті. За даними слідства, він разом зі спільниками поширював шкідливе програмне забезпечення, замасковане під ігри на платформі Steam. Про це повідомляє The Verge.

У США заарештували хакера, який викрав понад $220 000 у криптовалюті через Steam-ігри
Фото: magnific

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що Зіаір Вілкінс разом зі спільниками з травня 2024 року по лютий 2026 року запустив вісім ігор із вбудованими вірусами. Це дозволило хакерам інфікувати близько 8 000 пристроїв та отримати доступ до 80 криптогаманців.

Віруси в іграх

Хоча в офіційній скарзі прямо не називається платформа, з матеріалів справи випливає, що йдеться про Steam, який належить компанії Valve. ФБР уже закликало потенційних постраждалих надати інформацію в межах розслідування поширення шкідливого програмного забезпечення через Steam.

До списку небезпечних ігор, які фігурують у справі, потрапили:

  • BlockBlasters,
  • Chemia,
  • Dashverse/DashFPS,
  • Lampy,
  • Lunara,
  • PirateFi,
  • Tokenova.

Минулого року профільні медіа вже писали про видалення деяких із цих ігор зі Steam. Зокрема, гра Blockblasters «очистила» гаманці користувачів на понад $150 000. Серед жертв опинився навіть стример, який збирав кошти на лікування раку. Сама судова справа розглядається в штаті Вашингтон, де розташована штаб-квартира Valve. Компанія поки утримується від коментарів.

Слідство встановило, що Вілкінс та його спільники активно просували свої ігри зі шкідливим ПЗ в соцмережах та месенджерах, зокрема в Discord, Telegram, X та LinkedIn. Після встановлення гри шкідлива програма викрадала особисті дані жертв та повністю спустошувала їхні криптогаманці.

Читайте також: Хакери масово викрадають особисті дані користувачів Booking.com

Що видало хакера

Проте хакер припустився помилки, яка й привела до нього агентів ФБР. Слідчі перехопили листування Вілкінса зі спільником, де фігурувала адреса його криптогаманця. Подальший аналіз блокчейну показав, що цей гаманець використовувався на платформі Bitrefill, яка дозволяє купувати подарункові сертифікати за криптовалюту.

З цього аккаунта було придбано понад 150 цифрових карток, зокрема для сервісу доставки їжі Uber Eats. Саме через замовлення їжі спецслужби змогли вирахувати номер телефону хакера, а згодом — і його точну домашню адресу.

Вілкінса заарештували 14 липня. Йому висунули звинувачення у змові з метою несанкціонованого отримання комп'ютерних даних задля приватної фінансової вигоди.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами