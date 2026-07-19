У США заарештували хакера, який викрав понад $220 000 у криптовалюті через Steam-ігри

У США заарештували 21-річного мешканця Флориди, якого підозрюють у викраденні понад $220 000 у криптовалюті. За даними слідства, він разом зі спільниками поширював шкідливе програмне забезпечення, замасковане під ігри на платформі Steam. Про це повідомляє The Verge.

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Зазначається, що Зіаір Вілкінс разом зі спільниками з травня 2024 року по лютий 2026 року запустив вісім ігор із вбудованими вірусами. Це дозволило хакерам інфікувати близько 8 000 пристроїв та отримати доступ до 80 криптогаманців.

Віруси в іграх

Хоча в офіційній скарзі прямо не називається платформа, з матеріалів справи випливає, що йдеться про Steam, який належить компанії Valve. ФБР уже закликало потенційних постраждалих надати інформацію в межах розслідування поширення шкідливого програмного забезпечення через Steam.

До списку небезпечних ігор, які фігурують у справі, потрапили:

BlockBlasters,

Chemia,

Dashverse/DashFPS,

Lampy,

Lunara,

PirateFi,

Tokenova.

Минулого року профільні медіа вже писали про видалення деяких із цих ігор зі Steam. Зокрема, гра Blockblasters «очистила» гаманці користувачів на понад $150 000. Серед жертв опинився навіть стример, який збирав кошти на лікування раку. Сама судова справа розглядається в штаті Вашингтон, де розташована штаб-квартира Valve. Компанія поки утримується від коментарів.

Слідство встановило, що Вілкінс та його спільники активно просували свої ігри зі шкідливим ПЗ в соцмережах та месенджерах, зокрема в Discord, Telegram, X та LinkedIn. Після встановлення гри шкідлива програма викрадала особисті дані жертв та повністю спустошувала їхні криптогаманці.

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Що видало хакера

Проте хакер припустився помилки, яка й привела до нього агентів ФБР. Слідчі перехопили листування Вілкінса зі спільником, де фігурувала адреса його криптогаманця. Подальший аналіз блокчейну показав, що цей гаманець використовувався на платформі Bitrefill, яка дозволяє купувати подарункові сертифікати за криптовалюту.

З цього аккаунта було придбано понад 150 цифрових карток, зокрема для сервісу доставки їжі Uber Eats. Саме через замовлення їжі спецслужби змогли вирахувати номер телефону хакера, а згодом — і його точну домашню адресу.

Вілкінса заарештували 14 липня. Йому висунули звинувачення у змові з метою несанкціонованого отримання комп'ютерних даних задля приватної фінансової вигоди.