Життєвий цикл фіатних валют: більшість грошей знецінюються, але не всі зникають

Аналітики компанії River проаналізували історію десятків фіатних валют, що існували з XVIII століття до наших днів, і візуалізували їхній «життєвий цикл». Інфографіка демонструє, як довго проіснувала кожна валюта , чи переживала вона періоди гіперінфляції, коли була замінена або виведена з обігу, а також скільки купівельної спроможності втратили валюти, що досі залишаються в обігу.

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Дослідження показує, що фіатні валюти рідко зберігають свою початкову цінність у довгостроковій перспективі. Навіть ті, які існують понад століття, зазнали значної втрати купівельної спроможності через інфляцію. А середня «тривалість життя» валюти дорівнює 27 років. Проте це не означає, що кожні 27 років валюта помирає і її місце займає інша.

Наприклад, британський фунт, який є однією з найстаріших валют у вибірці, за час свого існування втратив близько 99,7% купівельної спроможності. Долар США, попри статус головної резервної валюти світу, також знецінився приблизно на 97% від моменту свого запровадження.

Водночас далеко не всі валюти завершували своє існування через гіперінфляцію. Значна їх частина була замінена внаслідок грошових реформ, зміни політичного устрою, створення валютних союзів або деномінацій. Яскравими прикладами є німецька марка, французький франк, італійська ліра та інші національні валюти, які поступилися місцем євро.

Найбільш драматичні історії пов'язані з періодами гіперінфляції. На діаграмі позначені десятки валют, які фактично втратили свою функцію засобу заощадження через стрімке зростання цін. Серед них німецька паперова марка, югославський динар, зимбабвійський долар, кілька аргентинських валют, болівар Венесуели та інші.

Основні висновки дослідження River:

Всі без виключення фідуціарні гроші з часом суттєво втрачають купівельну спроможність. Тривалий строк існування валюти не означає збереження її реальної вартості. Гіперінфляція є лише одним зі сценаріїв завершення життя валюти. Частіше їх замінюють у результаті реформ. Після відмови США від золотого стандарту у 1971 році всі основні світові валюти остаточно перейшли до фіатної моделі. Навіть валюти, які сьогодні залишаються в обігу, вже втратили від десятків до майже 100% своєї початкової купівельної спроможності.

Інфографіка River не є вичерпним переліком усіх валют, що існували у світі, однак добре ілюструє загальну тенденцію: у довгостроковому вимірі інфляція є невід'ємною характеристикою будь-якої грошової системи, а збереження реальної вартості національних валют потребує постійної макроекономічної стабільності. Але чи є це можливо взагалі?