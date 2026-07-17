Долар у банках подешевшав на 4 копійки: курс валют на 17 липня

У п'ятницю, 17 липня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подорожчало на 1 копійку у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах не змінився у купівлі та зріс на 9 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подорожчало на 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,39−44,89 грн. Євро купують за 50,88 грн, а продають за 51,54 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,84, євро — 51,25−51,39 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,63−44,66 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,11−51,13 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту