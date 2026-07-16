До закриття міжбанку в середу, 16 липня, курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу, євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
16 липня 2026, 17:33
Долар та євро подешевшали на закритті міжбанку
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Відкриття 16 липня
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Закриття 16 липня
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Зміни
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44,68/44,72
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44,63/44,66
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5/6
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51,25/51,28
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51,12/51,14
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13/14
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,43−44,91 грн. Євро купують за 50,88 грн, а продають за 51,53 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,75, євро — 51,25−51,38 грн.
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Джерело: Мінфін
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