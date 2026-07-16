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16 липня 2026, 16:00

Наймасштабніша онлайн-конференція для інвесторів до Дня Незалежності: як долучитися

Напередодні Дня Незалежності відбудеться наймасштабніший онлайн-івент, присвячений інвестуванню, — конференція InvestFest. Захід вже вдруге організовують фінансові портали «Мінфін» та Finance.ua.

Напередодні Дня Незалежності відбудеться наймасштабніший онлайн-івент, присвячений інвестуванню, — конференція InvestFest.

Участь безкоштовна для всіх охочих розібратися в тому, як на практиці працюють різні інвестиційні активи та яку стратегію обрати для примноження капіталу вже сьогодні. У фокусі опиняться такі активи як нерухомість та земля. Спікери говоритимуть про інвестиції у фондовий ринок. Також важливим питанням івенту стане фінансова грамотність українців, експерти пояснять, як «прокачати» її самостійно та які інструменти можуть в цьому допомогти.

Наразі остаточна програма ще затверджується, але учасники можуть просто зараз обрати, на які питання вони б хотіли отримати відповіді на конференції. Для цього слід перейти за посиланням на сайт InvestFest, обрати одну із запропонованих тем і проголосувати за неї. Це чудова нагода стати не просто слухачем, але і зробити свій внесок в підготовку івенту. А організаторам це допоможе краще зрозуміти, які теми цікавлять майбутніх учасників InvestFest.

На конференції виступлять понад 20 експертів, практикуючих інвесторів та активних учасників ринку, які протягом 8 годин говоритимуть про те, як почати інвестувати з нуля, як уникати помилок та як формувати портфель, який примножуватиме ваш капітал.

Учасники отримають понад 8 годин корисного контенту, а по завершенню — доступ до презентацій усіх спікерів та чату учасників конференції.

Синергія заради розвитку

Організація масштабної фінансової події такого рівня була б неможливою без підтримки бізнесів, які поділяють місію Мінфіну — підвищувати фінансову грамотність українців та допомагати кожному створювати власну економічну незалежність.

Ми щиро дякуємо лідерам ринку, які вже підтримали InvestFest:

  • ICU (Генеральний партнер) — провідна фінансова група, яка спеціалізується на управлінні активами, приватним капіталом та інвестиційно-банківських послугах, а також є одним із найбільших операторів на ринку державних облігацій (ОВДП) в Україні.

  • BRAINVEST (Золотий партнер) — компанія з управління капіталом інвесторів та інвестиційний клуб, який допомагає створювати надійні джерела пасивного доходу та грамотно розподіляти активи.

  • Deniz Estate (Золотий партнер) — міжнародне агентство закордонної нерухомості, яке з 2014 року допомагає українцям інвестувати у прибуткові об'єкти в Іспанії, Туреччині, на Занзібарі та в інших країнах світу.

  • Мінфін Академія (Партнер заходу) — освітня платформа від провідного фінансового порталу країни, яка навчає українців інвестиціям, трейдингу та фінансовій грамотності зрозумілою мовою.

  • injobe (Інформаційний партнер) — сучасна онлайн-платформа та сервіс для пошуку роботи, підбору персоналу та розвитку кар'єри.

  • GOALS ON FIRE (Інформаційний партнер) — освітній та мотиваційний проєкт, який допомагає людям правильно формувати фінансові цілі, створювати особисті стратегії та досягати їх.

  • FIREkit (Інформаційний партнер) — зручний цифровий сервіс та додаток для обліку особистих фінансів, відстеження капіталу та планування шляху до фінансової незалежності (руху FIRE).

Долучайтеся до івенту та збудуйте фінансову незалежність разом з InvestFest!

Джерело: Мінфін
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