Петер Сійярто залишив політику заради посади в китайській BYD

Колишній міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто склав депутатський мандат і переходить на роботу до китайського автовиробника BYD. Про це він повідомив у Facebook.

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Що відомо про нову посаду

За даними AP, Сійярто обійме міжнародну управлінську посаду в BYD і займатиметься зовнішніми зв’язками та розвитком бізнесу компанії. Його перехід уже викликав політичну критику в Угорщині через роль, яку він раніше відігравав у залученні китайських інвестицій до країни.

Під час роботи в уряді Віктора Орбана Сійярто був одним із головних лобістів економічної співпраці з Китаєм. Саме за його участі Угорщина стала важливим європейським майданчиком для BYD, зокрема для будівництва першого заводу компанії з виробництва електромобілів у Європі.

Чому це викликало критику

Критики називають перехід Сійярто класичним прикладом «обертових дверей», коли політик після роботи в державному секторі переходить у компанію, інтереси якої раніше підтримував на посаді.

Під час перебування Сійярто в уряді Угорщина активно надавала підтримку китайським інвесторам. Зокрема, BYD отримала значні державні стимули для реалізації проєктів у країні, включно із заводом у Сегеді, європейською штаб-квартирою та R&D-центром.

Опозиція в Угорщині заявляє, що нова робота Сійярто може створювати репутаційні й етичні ризики. Його опоненти стверджують, що політик фактично переходить до компанії, для якої раніше допомагав створювати сприятливі умови на державному рівні.

Що потрібно BYD у Європі

Для BYD Європа є одним із головних напрямів міжнародної експансії. Компанія нарощує присутність на ринку електромобілів, але стикається з дедалі жорсткішим регуляторним середовищем у ЄС.

Європейський Союз уже запровадив додаткові мита на китайські електромобілі, пояснюючи це державними субсидіями для виробників у Китаї. У такій ситуації локалізація виробництва в Європі стає для BYD способом зменшити тарифні ризики та закріпитися на ринку.

Угорщина для цього має особливе значення. Країна під керівництвом уряду Орбана послідовно вибудовувала тісні економічні зв’язки з Пекіном і позиціонувала себе як міст між Китаєм та ЄС. Тому досвід і контакти Сійярто можуть бути цінними для BYD саме в питаннях зовнішніх зв’язків, взаємодії з регуляторами та розвитку бізнесу в Європі.

Політика, бізнес і ризики для ЄС

Перехід Сійярто до BYD відбувається на тлі загострення конкуренції між європейськими та китайськими автовиробниками. Китайські компанії швидко нарощують продажі електромобілів, тоді як європейські концерни одночасно стикаються з високими витратами на електрифікацію, слабшим попитом і тиском на маржу.

Як раніше писав «Мінфін», Volkswagen уже зіткнувся з внутрішнім конфліктом через необхідність масштабної реструктуризації на тлі конкуренції з Китаєм. На цьому фоні посилення BYD у Європі стає не лише бізнес-питанням, а й політичним викликом для ЄС.

Для Угорщини робота Сійярто в BYD може означати подальше посилення китайського промислового впливу. Для ЄС — ще один привід уважніше дивитися на зв’язки між політиками, державними субсидіями та великими іноземними інвесторами.

Головне питання тепер полягає в тому, чи зможе BYD через локальне виробництво й політичні контакти пом’якшити тарифний тиск у Європі та підготувати ґрунт для нових інвестицій. Саме навколо цього, ймовірно, і будуватиметься нова роль Сійярто в китайському автоконцерні.