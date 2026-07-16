Що буде з курсом долара та євро в Україні з 16 по 22 липня?
16 липня 2026, 15:10
Стрибок курсу? Що буде з доларом та євро цього тижня (відео)
У цьому відео ви дізнаєтесь:
- як війна на Близькому Сході впливає на долар, євро та нафту
- чому рішення ЄЦБ і ФРС можуть різко змінити ситуацію на валютному ринку
- скільки НБУ може витратити на підтримку гривні
- що відбувається з попитом населення на валюту
- яких курсів долара та євро очікувати на міжбанку й готівковому ринку
- які фактори найбільше впливатимуть на гривню цього тижня
Джерело: Мінфін
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