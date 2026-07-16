Японія визнала криптоактиви фінінструментами, ЄС застеріг крипторинок: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Японія визнала криптоактиви фінансовими інструментами

Парламент Японії ухвалив зміни до законодавства, якими прирівняв криптовалюти до традиційних фінансових інструментів. Як повідомляє Reuters із посиланням на телеканал NHK, нові правила запрацюють приблизно за рік — після завершення перехідного періоду.

Після набрання чинності нових норм криптоактиви регулюватимуться в межах закону про фінансові інструменти та біржі. Це фактично прирівнює їх до акцій, облігацій та інших класичних активів.

На крипторинок тепер поширюватимуться суворі правила щодо інсайдерської торгівлі. За даними видання Crypto Briefing, творці токенів (емітенти) будуть зобов'язані повністю розкривати деталі своїх проєктів, якщо вони пропонують активи японським інвесторам.

Також зазначається, що держава жорстко відстежуватиме легальність роботи всіх криптомайданчиків.

Нове законодавство передбачає покарання за роботу «в тіні» та захищає вкладників від надмірних ризиків:

До 10 років в'язниці: Саме такий термін або штраф до 10 мільйонів єн загрожуватиме за ведення криптобізнесу без офіційної реєстрації.

Ліміти на сумнівні токени: Якщо проєкт не пройшов незалежний фінансовий аудит, вводиться обмеження на інвестиції — один інвестор зможе вкласти в такий токен не більше ніж 2 мільйони єн.

Кількість користувачів криптобірж у країні постійно збільшується. Нова нормативна база має на меті створити прозорі та зрозумілі правила для бізнесу, мінімізувати шахрайство та гарантувати надійний захист для приватних інвесторів.

Група сенаторів-демократів виступила проти криптозаконопроєкту CLARITY

У Вашингтоні розгорівся скандал навколо законопроєкту CLARITY — закону про структуру крипторинку. Троє впливових сенаторів-демократів, Кріс Мерфі, Кріс Ван Голлен та Джефф Мерклі, публічно засудили документ, назвавши його корумпованим та вигідним особисто для бізнес-інтересів президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє CoinDesk.

Головна претензія демократів — відсутність у поточній версії документа будь-яких етичних обмежень для чиновників. Законопроєкт не забороняє президенту чи іншим високопосадовцям володіти криптобізнесом і заробляти на ньому гроші, навіть якщо вони безпосередньо впливають на регулювання цієї галузі.

«Якщо ця система не зупинить корупцію Трампа в усій галузі, то цей законопроєкт нічого не вартий. Якщо він захищає домінування Трампа над галуззю, регулювання якої він контролюватиме, то сам по собі законопроєкт є фундаментальною корупцією…» — заявив сенатор Кріс Мерфі.

Протистояння перейшло у публічну площину 14 липня 2026 року під час пресконференції у Вашингтоні, організованої громадською групою Americans for Financial Reform (AFR).

Несподіваним союзником сенаторів став відомий голлівудський актор Бенджамін Маккензі, зірка серіалів «The O.C.» та «Готем», який активно досліджує тему криптовалют. Як пише видання The Hill, актор прямо звинуватив Трампа у корупції.

«CLARITY Act покликаний забезпечити чіткі правила для криптовалют, проте в ньому немає жодних етичних запобіжників, які могли б завадити або хоча б зменшити корупцію президента Трампа у цій сфері», — заявив він.

Зазначимо, що законопроєкт CLARITY вже пройшов кілька важливих етапів:

Літо 2025 року — документ схвалила Палата представників.

Початок 2026 року — свою версію підтримав Комітет із сільського господарства Сенату.

Травень 2026 року — ініціативу погодив Банківський комітет.

Наступний крок — фінальне голосування у Сенаті США. Щоб закон ухвалили, він має набрати мінімум 60 голосів. Це означає, що республіканцям у будь-якому разі потрібна підтримка частини демократів.

Нові правила MiCA: у ЄС попередили про загрозу перевантаження криптосервісів

Завершення перехідного періоду для європейського регламенту MiCA, який закінчився 1 липня, може спровокувати хаос і заблокувати роботу криптокомпаній у Євросоюзі. Про це заявила голова Управління з боротьби з відмиванням грошей (AMLA) Бруна Сего.

Через нові жорсткі вимоги європейський ринок поділився на тих, хто отримав ліцензію, і тих, хто змушений піти. Це створює подвійне навантаження:

Компанії, що залишають ринок, ризикують потонути в запитах на масове виведення коштів клієнтами.

Ліцензовані платформи отримують різкий приплив нових користувачів, через що їхні відділи верифікації (KYC) та фінансового моніторингу (AML) працюють на межі можливостей.

Раніше фірми могли працювати за локальними ліцензіями окремих країн ЄС. Тепер діяльність без реєстрації за єдиним стандартом MiCA заборонена. Регулятор ESMA вже наказав усім неліцензованим компаніям негайно закрити бізнес у регіоні.

Наразі в реєстрі ЄС перебувають 244 легальні постачальники криптопослуг. Останніми днями перед дедлайном ліцензії отримали компанії з Італії, Франції, Мальти та Іспанії, а 6 липня повну авторизацію пройшов фінтех-гігант Ripple.

AMLA вже опублікувала інструкції для бізнесу щодо того, як безпечно передавати та приймати клієнтів. До кінця року відомство підготує детальний звіт про загрози відмивання грошей у криптосфері та почне активніше використовувати блокчейн-аналітику для контролю.

На цьому регулювання не зупиниться. Європарламент уже погодив плани щодо розширення нагляду на сфери DeFi, NFT, стейкінг та криптокредитування.

Сенат США одноголосно виступив проти помилування засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда

Сенат США ухвалив резолюцію, згідно з якою засновник збанкрутілої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід «за жодних обставин» не повинен отримати президентське помилування чи пом'якшення вироку. Рішення ухвалили за процедурою «одноголосної згоди» — тобто жоден із сенаторів не виступив проти. Про це повідомляє CoinDesk.

Авторами резолюції стали сенатори Синтія Ламміс (республіканка) та Рубен Гальєго (демократ). Ламміс, яка відома в Конгресі як найпалкіша прихильниця криптоіндустрії, особисто очолила рух за те, щоб тримати головного антигероя ринку за гратами.

Сем Бенкман-Фрід зможе вийти на волю не раніше 2044 року. У листопаді 2023 року присяжні визнали його винним у привласненні понад $8 мільярдів клієнтських коштів, що назвали одним із найбільших фінансових шахрайств в історії США.

У січні президент США Дональд Трамп заявив, що не планує помилувати Бенкмана-Фріда. При цьому раніше Трамп звільнив чи пом'якшив покарання для інших відомих фігур індустрії — засновника Binance Чанпена Чжао та засновника Silk Road Росса Ульбріхта.

Нагадаємо, Бенкман-Фрід таємно перевів мільярди доларів із депозитів клієнтів біржі FTX своїй іншій компанії — трейдинговому фонду Alameda Research. На ці гроші купували нерухомість на Багамах, робили політичні пожертви та здійснювали ризиковані торгові операції.

У листопаді 2022 року ЗМІ з'ясували, що капітал Alameda тримається на FTT — токені, який FTX сама ж і друкувала. Після цієї новини та заяви Binance про розпродаж токенів користувачі панічно кинулися знімати гроші. Оскільки коштів на рахунках не було, біржа миттєво збанкрутувала.