Долар подешевшав на готівковому ринку: курс валют на 16 липня

У четвер, 16 липня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок в покупці і 3 копійки у продажу. Євро додало 1 копійку у покупці та 3 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах втритив 17 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 8 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,47−44,97 грн. Євро купують за 50,88 грн, а продають за 51,55 грн.

За даними валютного аукціону,в обмінниках долар торгується за 44,63−44,72, євро — 51,25−51,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,68−44,72 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,25−51,28 грн/євро.

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